Zweckverband

Das Pflegeheim in Geisingen gehört zum Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg, der im Zuge der Kreisreform gegründet wurde. Vorher gehörte das Heim dem Landkreis Donaueschingen. Das Heim hat derzeit 330 Betten in Geisingen sowie weitere 48 Betten in Blumberg. Für einen Neubau als Ersatz für das Haus Wartenberg in Geisingen laufen derzeit die Planungen und Berechnungen. Außerdem baut der Verband derzeit ein Gebäude mit Wohnungen für betreutes Wohnen. Mitglied des Zweckverbandes sind die Landkreise Schwarzwald-Baar, und Tuttlingen sowie die Städte Geisingen, Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und Blumberg. Infos über das Pflegeheim und die Pflegesätze unter www.pflegeheim-geisingen.de