Not macht erfinderisch? Nein: Es geht ums Überleben. Gemeint ist die Gastronomie, die auch bei den neuerlichen Lockerungen in der Corona-Pandemie immer noch darauf wartet, ihre Gasträume öffnen und Gäste bedienen zu dürfen. Der Straßenverkauf ist nach wie vor gestattet. Wie Bürgermeister Martin Numberger in der jüngsten Gemeinderatsitzung mitteilte, beteiligen sich an der Aktion Abhol- und Lieferservice der Gastronomie Geisingen inzwischen fast alle Gaststätten und Betriebe. Da wird vieles angeboten, von der Salatsauce bis hin zum fertigen, mehrgängigen Menü. Und auch im Hinblick auf den Muttertag legen sich die Teilnehmer mächtig ins Zeug.

Gastronomen sind mit der Resonanz zufrieden Fast alle Gastronomiebetriebe der Region Geisingen sind beim von der Stadt angeregten Abhol- und Mitnahmeservice mit dabei. Die bisherigen Teilnehmer sind zufrieden mit der Resonanz, wenngleich es kein Ersatz für die normalen Öffnungszeiten ist. Aber es geht für die Betriebe ums Überleben, um wenigstens einige der Kosten abzudecken. Denn nach allen Lockerungen der coronabedingten Restriktionen dürfen die Gastronomiebetriebe voraussichtlich erst Ende des Monats wieder öffnen. Die Angebote aller Anbieter können über die jeweiligen Facebook-Seiten und teilweise über eigene Internet-Seiten eingesehen werden. (ph)

Die Stadtverwaltung ist im ständigen Kontakt mit den Betrieben. Und was nicht nur ihn, sondern die beteiligten Betriebe freut, ist die große Resonanz. Von Anfang an dabei mit dem Straßenverkauf war das Gasthaus Sternen in Kirchen-Hausen und Geisingens Pizzeria Hislibeck. Dann beendete der Partyservice Wenzel die coronabedingte Ruhepause und stellte Essen in Dosen her. Der Anfang wurde mit Gulasch, einem Kartoffelgulasch für Vegetarier, einer Sauce Bolognaise und Salatsaucen gemacht, und das ganze auf dem Wochenmarkt in Geisingen angeboten.

Größeres Angebot dank guter Nachfrage

„Wir waren überwältigt von der Resonanz“, betont Beatrix Huber vom Partyservice Wenzel. Aufgrund der Nachfrage hat man das Angebot inzwischen deutlich ausgeweitet. Beatrix Huber ist mit dem Angebot beim Wochenmarkt am heutigen Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr dabei. Der Sternen in Kirchen-Hausen ist weiterhin beim Abholservice dabei, inzwischen hat auch der Stern Kebab in Geisingen geöffnet, der seinen Straßenverkauf anbietet. Die Pizzeria Hislibeck hat von Anfang an seinen Mitnahme- beziehungsweise Abholservice angeboten und hat dies nunmehr auch auf Mittagessen während der Woche ausgedehnt.

Zum Muttertag hin weitere Anbieter

Seit Ostern ist auch das Gasthaus Hecht dabei und bietet mehrgängige Menüs zum Abholen an. Die Resonanz an Ostern war ebenfalls überwältigend, rechtzeitig zum Muttertag sind weitere Anbieter dabei. Das Restaurant Mundart Scheune in Gutmadingen bietet diverse Speisen und Menüs zum Mitnehmen an. Auch der Adler in Aulfingen heizt seinen Küchenherd wieder an und ist beim Mitnahmeservice dabei.

Eisdielen gibt es nicht, aber die Bäckerei Klausmann hat selbstgemachtes Eis und darf es neben Backwaren und Kuchen im Straßenverkauf anbieten. Wieder eingestiegen in die Herstellung und den Verkauf von Mittagessen ist auch der Edeka-Markt Milkau.