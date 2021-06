Vor sechs Jahrzehnten wurde in Geisingen die Fechterschaft gegründet. Doch nach vielen nationalen und internationalen Erfolgen ist es derzeit, teilweise auch coronabedingt, ruhig auf den Fechtbahnen. Es werden keine Klingen gekreuzt, weil ein Trainingsbetrieb nicht möglich ist.

Nach der Gründung am 8. Dezember 1961 ging es ans Organisatorische, Mitte Januar 1962 kreuzten in Geisingen in einem Schaugefecht im Jugendheim bei einem Städtewettkampf Fechter aus Donaueschingen, Villingen und Hüfingen die Klingen.

Erster Vorsitzender des Vereins wurde Peter van Endern, Trainerin Iris Rinkenauer die auch die Initiative zur Gründung des Vereins ergriffen hatte. Roland Gutwenger wurde Gerätewart. Unvergessen bleibt ein Name: Roland Gutwenger, oft als Vater des weißen Sports bezeichnet, war Trainer und Abteilungsleiter, er verstarb 2012.

In den Anfangsjahren Erfolge auf vielen Ebenenen

Trainiert wurde damals im Jugendheim und nach dem Neubau der Schule 1964 im alten Schulhaus (heutige Volksbank) bis zum Bau der Festhalle 1971. Sportlich waren die ersten sieben Jahre vom Training sowie der Nachwuchsgewinnung geprägt, 1968 ging es dann schon auf internationale Wettkämpfe. Mit dem Bau der Festhalle gründeten sich auch Gymnastikgruppen, mit diesen wurden Verhandlungen aufgenommen. Diese führten 1972 zum neuen Namen Fecht- und Turnerschaft.

Nach und nach wurden neben den Gymnastikgruppen auch Angebote wie Turnen vom Kleinkind bis zur Leichtathletik gemacht. Die Fechter waren immer mehr bei internationalen Wettbewerben erfolgreich, in Deutschland gehörten sie neben den großen Fechtzentren zur Spitze. Das bewiesen nicht nur viele Südbadische und Deutsche Titel und Platzierungen, sondern im Deutschlandpokal viele Siege.

Neue Halle bietet gute Übungsmöglichkeiten

In den letzten Jahren ist es ruhig geworden, nicht nur in der Fechtabteilung, sondern auch im gesamten Verein. Die Gewinnung von Nachwuchs ist oberstes Ziel, was seit über einem Jahr coronabedingt noch schwieriger geworden ist. An den früher fehlenden und reklamierten Übungsmöglichkeiten fehlt es seit dem Bau der neuen Halle 2014 sicher nicht, im Jahr vor der Corona-Pandemie blickte Abteilungsleiter Rolf Majer noch zuversichtlich in die Zukunft.