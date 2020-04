Der Auftrag für den Abbruch der Geisinger Donaubrücke wurde jetzt vom Landratsamt erteilt. Da derzeit keine Sitzungen stattfinden, hat Landrat Stefan Bär den Bauauftrag im Rahmen einer Eilentscheidung erteilt, wie er auf Nachfrage mitteilt.

Zwei Millionen Euro bewilligt

Anfang der Woche erhielt das Landratsamt Tuttlingen vom Regierungspräsidium Freiburg den Bewilligungsbescheid über einen Zuschuss von zwei Millionen Euro für den Brückenneubau. Bevor jedoch mit dem Neubau begonnen werden kann, muss bekanntlich das alte Bauwerk abgebrochen werden. Auf die öffentliche Ausschreibung des Brückenabbruchs erhielt das Landratsamt über ein Dutzend Angebote und auch die Angebotspreise überraschten die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes und des Straßenbauamtes. Sie liegen deutlich unter der Kostenschätzung.

In Kontakt mit dem Regierungspräsidium

Das Landratsamt ist schon seit dem vergangenen Jahr nach der Vollsperrung der Brücke im März mit dem Regierungspräsidium im Kontakt wegen einer Förderung der Investition. Auch Bürgermeister Martin Numberger hat bei Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer die Brücke angesprochen. Bei der Regierungspräsidentin wie auch bei den mit den Zuschüssen bearbeitenden Stellen des Präsidiums wurde der Handlungsdruck für einen baldigen Neubau erkannt. Seit diesem Jahr gibt es neue Zuschussrichtlinien, nach denen auch die Planungskosten förderfähig sind und nicht nur Sanierungen, sondern auch Ersatzneubauten wie der in Geisingen.

Förderbescheid des Landes

Erst in dieser Woche kam dann der Förderbescheid. Das Landratsamt wäre auch mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung zufrieden gewesen, um mit dem Abbruch beginnen zu können. Die Notwendigkeit des Neubaus wurde auch erkannt und zugesagt, dass eine Aufnahme im Laufe des Jahres in das Förderprogramm möglich ist.

Wie die Regierungspräsidentin mitteilt, „ist es in Abstimmung mit dem Ministerium für Verkehr gelungen, das Projekt in das Förderprogramm 2020ff des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufzunehmen. Vor dem Hintergrund der bereits längerfristigen Vollsperrung der Brücke und des durch den Landkreis vorgesehenen engen Zeitplans für die bauliche Umsetzung des Ersatzneubaus können wir die Zusage ausnahmsweise bereits jetzt erteilen“.

Abbruch startet im Mai

Details werden noch mit den zuständigen Sachbearbeitern besprochen. Mit dem Abbruch soll Mitte/Ende Mai begonnen werden, wie das Landratsamt mitteilt. Derzeit laufen die Planungen für den Neubau, der Anfang September beginnen soll. Mitte 2022 wurde als Fertigstellungstermin seitens des Landratsamtes einmal genannt. Wenn wie in diesem Jahr über die Wintermonate gebaut werden kann, was die Geisinger hoffen, könnte sich die Hoffnung auf Ende 2021 oder spätestens Anfang 2022 für die Freigabe erfüllen.

Aufgrund der großen Nachfrage und der günstigen Preise für den Abbruch hat man beim Landratsamt auch Hoffnung auf ein ähnliches Interesse und Angebotsentwicklung für den Neubau.