Geisingen – Die Bläserschule Geisingen hat einen neuen Vorsitzenden. Geisingens Bürgermeister Martin Numberger hat das Amt von seinem Amtsvorgänger Walter Hengstler übernommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ruhte die Ausbildung des Musiknachwuchses für einige Wochen.

Einige Ausbilder haben sich dann die Ausbildung virtuell organisiert, oder auch Einzelunterricht nach Lockerungen wieder aufgenommen. Das Musizieren in Gruppen, etwa in Orchestern, war aber nicht möglich. Denn das Musizieren und damit auch die Ausbildung des Nachwuchses wurde als riskante Tätigkeit eingestuft, so Walter Hengstler in seiner letzten Generalversammlung der Bläserschule.

Letzter Rückblick von Walter Hengstler

Deshalb gab es dann bei der Lockerung und Freigabe der Räumlichkeiten umfangreiche Schutzmaßnahmen und Vorschriften, sowohl durch die Stadt wie auch durch den Bund Deutscher Blasmusikverbände und dem Land. Corona habe deutliche Spuren in der Ausbildung hinterlassen, so Hengstler.

Im letzten Jahr wurde die Geschäftsführung und Organisation der Bläserschule neu aufgestellt. Die Organisationsleitung wurde neu geschaffen und Schulsekretärin Alexandra Hörner übertragen, die auf der Generalversammlung, die wegen der Sicherheitsvorschriften mit den Abstandsregeln im Gemeinschaftshaus Gutmadingen stattfand, ihren ersten Rechenschaftsbericht abgab.

Versammlung wegen Corona im Gemeinschaftshaus

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen die musikalisch ausgebildet werden, ist seit Jahren relativ stabil. 106 werden an einem Blasmusikinstrument ausgebildet, 20 sind in den zwei Bläserklassen in Geisingen und Kirchen-Hausen, sechs in der musikalischen Früherziehung und neun im Blockflötenunterricht.

Zwei Jugendliche haben das Leistungsabzeichen in Bronze, sieben in Silber und sechs das Juniorabzeichen abgelegt. Im letzten Jahr fanden noch die Vorspielabende statt, die dieses Jahr so nicht stattfinden können. Ebenso wie keinerlei Werbekonzerte für weiten Nachwuchs. Derzeit laufen die Vorbereitungen für neue Bläserklassen an den beiden Schulen in Geisingen und Kirchen-Hausen, es sei einfach komplizierter geworden, so Alexandra Hörner.

Zuschuss der Stadt Geisingen

Finanziell halten sich die Einnahmen und Ausgaben die Waage, aber nur dank eines Zuschuss der Stadt, wie aus dem Bericht von Michael Stoffler hervorging. Die Erhöhung des Schulgeldes vor drei Jahren hat Wirkung gezeigt. Dies war durch die Verschiebung der Ausbildung erforderlich geworden, weil verstärkt auf externe Ausbilder zurückgegriffen werden musste.

Geändert wurde auf der Generalversammlung erneut die Satzung, dies erfolgte auf Anregung des Finanzamtes und hatte lediglich redaktionellen Inhalt von zwei Paragrafen zur Folge.

Das Wahlergebnis

Bei den Wahlen wurde dann Bürgermeister Martin Numberger zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zweite Vorsitzende ist weiterhin Daniela Glunk, Kassierer Michael Stoffler, Kassenprüfer sind Tobias Buss und David Rapp und in der Geschäftsstelle sind Nils Burgert aus Aulfingen neu und Tanja Grünwald aus Zimmern. Mit einem Präsent verabschiedete Michael Stoffler den bisherigen Vorsitzenden Walter Hengstler. Nach wie vor unbesetzt ist das Amt der musikalischen Leitung.