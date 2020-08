von Thomas Schröter

Die Stadt Geisingen erweitert das Betreuungsangebot in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt„ um eine Gruppe für Kinder ab drei Jahren (Ü3-Gruppe) und eine weitere Krippengruppe. Der Gemeinderat befürwortete diese Ausweitung des Betreuungsangebots. Außerdem beauftragte das Gremium die Stadtverwaltung, die Stellen für das zusätzliche Personal auszuschreiben und die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

Mit der zusätzlichen Ü3-Gruppe und der zweiten Krippengruppe in der „Villa Kunterbunt„ wird eine akute Bedarfslage zumindest für einen befristeten Zeitraum beseitigt. Eine Krippengruppe beherbergt die im Schulgebäude II auf dem Geisinger Schulcampus untergebrachte Kindertagesstätte, die im Mai dieses Jahres eröffnet wurde, bereits. Sollte sich entsprechender Bedarf ergeben, ließe sich ohne größeren baulichen Aufwand eine weitere Krippengruppe und eine Gruppe für Kinder ab drei Jahren ebenfalls dort unterbringen, lauteten bereits damals die Überlegungen. Dieser Fall ist jetzt eingetreten.

Steigende Kinderzahlen in der Region

Dass die Zeit angesichts steigender Kinderzahlen in der Region Geisingen drängt, belegt auch die Anzahl fehlender Betreuungsplätze, die Kindergärten auf Basis der Anmeldelisten erhoben und an die Stadtverwaltung kommuniziert hatten. Demnach fehlen im Katholischen Kindergarten Kirchen-Hausen, im Kindergarten „Alte Gerbe“ und in der Kindertagesstätte „Am Stadtgraben“ insgesamt 17 Plätze für Kinder ab drei Jahren. Außerdem fehlen in den Kindertagesstätten „Villa Kunterbunt„ und „Am Stadtgraben“ zusammengefasst zehn Plätze für Krippenkinder.

Mit der jetzt beschlossenen Ausweitung des Betreuungsangebots in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt„ seien die dortigen Raumkapazitäten vollständig ausgeschöpft, betonte Bürgermeister Martin Numberger. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass das Domizil der „Villa Kunterbunt„ im Schulgebäude II in Geisingen lediglich provisorischen Charakter habe und auf drei Jahre befristet sei.

Ein in längerfristiger Perspektive tragfähiges Konzept ist nötig

Was der Bürgermeister mit seinem Hinweis auf die Befristung wohl auch andeuten wollte: Es ist – wie auch mehrere Stadträte, darunter Andreas Heidel (Aktive Bürger) bestätigten – höchste Zeit, dass Stadtverwaltung und Gemeinderat ein auch in längerfristiger Perspektive tragfähiges Konzept für die „Kindergarten- und Kinderkrippenlandschaft“ in der Region Geisingen auf den Weg bringen. Daran gewerkelt wird schon seit mehreren Jahren.

Ein Knackpunkt, den es dabei zu lösen gilt, ist insbesondere die Frage nach der „Alten Gerbe“ und ihrer Zukunft als Kindergarten. Bleibt der denkmalgeschützte Gebäudekomplex ein Kindergarten? Und wenn ja, behält er seinen jetzigen Zuschnitt? Oder wird die „Alte Gerbe“ zugunsten eines Kindergarten-Neubaus an anderer Stelle aufgegeben? Denkbar auch, so ein weiteres Gedankenspiel, dass die „Alte Gerbe“ als Kindergarten erhalten bleibt und dennoch ein – dann wohl mit kleinerem Zuschnitt – neuer Kindergarten aus dem Boden gestampft wird. Mit diesen und ähnlichen Fragen werde sich, so Bürgermeister Numberger, der Gemeinderat „zeitnah“ befassen.