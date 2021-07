Der elfte Straßen- und Garagenflohmarkt von und in Geisingen am Samstag nach der einjährigen coronabedingten Zwangspause war für Anbieter wie auch für Besucher wieder einmal eine Veranstaltung, die man besuchen durfte. Im Freien, bei sommerlichem Wetter konnte man wieder bummeln und auch Raritäten oder auch Nützliches erwerben, die andere nicht mehr benötigten.

Am Postplatz war wenig los, nur ein Anbieter, die anderen rund 15 waren wieder verteilt, in diesem Jahr schwerpunktmäßig in der Stadtgrabenstraße. Und dort waren am einen oder anderen Ort dann auch mehrere Anbieter zu finden. Anbieter, die nicht in dem Bereich zwischen Autobahn und Eisenbahn wohnen, und deren Garagen eben zu weit entfernt waren.

Man rückt zusammen

Da rückt man zusammen und bietet diesen auch einen Platz im Hof oder auch in der Garage oder – sofern noch eine solche vorhanden ist- eine Scheune an. Flohmärkte die früher überall fast wöchentlich stattfanden, sind seit eineinhalb Jahren selten. Aufgrund der stark zurückgegangenen Inzidenzzahlen im Landkreis Tuttlingen erlaubte die Stadt Geisingen nunmehr auch den Flohmarkt, zumal ja die Anbieter in aller Regel vor der Garage oder im Hof ihre Waren feilboten.

Ursprünglich war die Aktion vor acht Wochen geplant. Immer wieder waren auch Kinder dabei, die nicht oft Spielsachen angeboten haben, aus dem sie mehr oder weniger herausgewachsen sind. Auf dem Postplatz gab es in den früheren Jahren immer eine Art Informations-und Verpflegungsstation wo man eine Grillwurst und ein Getränk erwerben konnte, das war wegen der Viruseinschränkung leider nicht möglich.

Die Standgebühren erhält dieses Jahr der Jugendclub

Die Aktion Bürgerschaftliches Engagement die den Flohmarkt ins Leben gerufen haben, haben die Standgebühr immer gespendet oder ließen sie direkt einer gemeinnützigen Organisation oder Einrichtung wie Kindergärten zugute kommen. In diesem Jahr war es der Jugendclub Geisingen, der die Standgebühr erhielt.