Der Fanclub Bayernpower Südbaar, der in Geisingen und Immedingen viele Mitglieder hat, hat rund 2350 Euro für wohltätige Zwecke gespendet. Das Geld war ursprünglich für Fahrten zu den Heimspielen des FC Bayern in München und für Eintrittskarten gedacht. Da bis Ende der Saison im Stadion keine Zuschauer erlaubt sind und der Fanclub das Geld für die Karten bereits erhalten hatte, hat sich der Vorstand überlegt, was mit dem Guthaben geschehen sollte.

Jeweils 400 Euro für Vereine

Das Geld kommt nun vier Fußballmannschaften in der Region Geisingen (Geisingen, Kirchen-Hausen, Aulfingen/Leipferdingen und Gutmadingen) sowie Immendingen zugute, die jeweils 400 Euro erhalten. Der Vorstand des Fanclub Bayernpower Südbaar erklärt dazu, die Fußballvereine hätten zurzeit keinerlei Einnahmen aus dem ebenfalls abgesagten Spielbetrieb, dafür aber Kosten für die Unterhaltung ihrer Anlagen und Clubheime.

Für 330 Euro kaufte der Fanclub beim FC Bayern Gesichtsmasken, um damit die Initiative #WeKickCorona von Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu unterstützen.

Geisingen Neue Leiter beschreiten neue Wege: Das neue Bildungszentrum für Pflegeberufe in Geisingen bereitet sich auf die generalistische Pflegeausbildung vor Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem hat der Fanclub das Angebot des FC Bayern angenommen, einen Banner des Clubs in der Arena zu platzieren. Der Fanclub will damit an diejenigen denken, die auf Hilfe angewiesen sind, und will dies mit der bisherigen Aktion aber nicht bewenden lassen.

Im Sommer, wenn sich die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hoffentlich gelegt haben, will der Fanclub Bayernpower Südbaar eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkstiftung (DKMS) und eine Spendenaktion organisieren.