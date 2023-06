Die Fußballwelt in der Region Geisingen steht buchstäblich Kopf. Solche sportliche Erfolge gab es noch nie in einer Saison bei den fünf Vereinen mit vier aktiven Mannschaften. Gleich zwei Teams spielen künftig in der Landesliga, und zwei, davon eine Damenmannschaft, in der Bezirksliga. Meisterfeiern im Doppelpack an der Donau in Geisingen und in Kirchen-Hausen. Gutmadingen bleibt in der Landesliga, dort spielt die Elf des FC schon seit vier Jahren, und nach mehreren Anläufen schafft es nun auch der SV Geisingen mit einer souveränen Meisterschaft in die höchste Spielklasse des Vereins, die Landesliga. Dort war man schon einmal ein Jahr lang, stieg in die Bezirksliga ab und einige Jahre im vorderen Drittel, im letzten Jahr sogar in der Relegation nun der verdiente Erfolg. Der wurde auf dem Espen natürlich gebührend gefeiert. Schon eine Woche vorher stand die Meisterschaft und damit der Aufstieg fest und wurde mit einem Autokorso gefeiert. Beim letzten Rundenspiel wurde dann die offizielle Meisterfeier anberaumt, hierzu spielte die Stadtmusik Geisingen dem Meister auf. Der Bezirksvorsitzende Dieter Selig überreichte den Meisterwimpel und gratulierte zum Aufstieg. Eine Bezirksligasaison wie schon lange nicht mehr, erst in den letzten Spielen wurden die Auf- und auch die Absteiger ermittelt. Im Namen der Stadt gratulierte Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Heidel der Elf zum Aufstieg. Im Namen der Vorstandschaft gratulierte Ralf Jauch der erfolgreichen Elf unter Beifall der vielen Schlachtenbummler und Fans. Die Meisterfeier war die zweite größere Veranstaltung des SV innerhalb von drei Tagen, die von den Helfern zu bewältigen war.

Gleich drei Meistertitel wurden in Kirchen-Hausen gefeiert. Auch hier griffen die Musiker zu ihren Instrumenten und spielten den erfolgreichen Damen und Herren buchstäblich den Marsch. Souverän wurden die Herren Meister der Kreisliga A und steigen in die Bezirksliga auf, und auch die aktiven Damen spielen künftig in dieser Klasse aufgrund ihrer souveränen Meisterschaft in der Kreisliga A. Die dritte im Bunde waren die B-Juniorinnen die ebenfalls Meister wurden. Ortsvorsteher Christoph Moriz gratulierte und betonte, dass es außer dem FC Bayer nur die SG Kirchen-Hausen schafft, dass Damen und Herren Meister sind, nur mit dem Unterschied, dass in Kirchen-Hausen noch der Vorstand im Amt ist. Dieser Dreiererfolg geht in die Geschichte der SG Kirchen-Hausen ein, so Moriz. Überschwänglich feierten die Spieler der Meistermannschaften in beiden Vereinen ihren Erfolg. Vom Vorstandsteam gratulierte Florian Rapp unter Beifall den erfolgreichen drei Mannschaften zu ihren Erfolgen. Die Kirchen-Hausener Aktiven der Herren waren am gestrigen Sonntag mit einem Wagen durch den Ort unterwegs und feierten das nochmals verdient und kräftig.