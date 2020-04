Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Tuttlingen ist auf fünf gestiegen. Wie das Landratsamt informiert, erhöhte sich die Zahl der infizierten Fälle am Dienstag um vier auf nunmehr 322 bestätigte Fälle im Landkreis Tuttlingen. Jeweils in Tuttlingen, Trossingen, Immendingen und Spaichingen gab es am Dienstag einen weiteren bestätigten Fall. Derzeit gibt es in Geisingen zwölf bestätigte Corona-Fälle, in Immendingen sind es drei.

„Stand heute sind insgesamt 45 Personen genesen“, informiert Julia Hager, Sprecherin des Landratsamts Tuttlingen. „Aus dem Klinikum gibt es die Meldung, dass es 28 stationäre Fälle gibt, neun Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden, davon sechs beatmet“, so Julia Hager weiter.