Die katholischen Frauengemeinschaften in der Region Geisingen gibt es nicht mehr. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) war wohl einmal einer der größten Frauenverbände in Deutschland. Teilweise sind die Ortsverbände 100 Jahre alt, wie jener in Leipferdingen. Geisingen konnte in diesem Jahr 75jähriges Bestehen feiern.

In der Region Geisingen gibt es noch für wenige Tage vier katholische Frauengemeinschaften, die sich ab 1. Januar nicht mehr katholische Frauengemeinschaften nennen dürfen. Sie heißen dann „Frauentreff“. Die Änderung der Verbandsstruktur in der Erzdiözese Freiburg mit einer organisatorischen Neuregelung ist der Grund dafür. Es gibt einen Bundesverband, eben den kfd.

Vor drei Jahren wurde in der Diözesanversammlung beschlossen, dass die Basisgruppen, also die einzelnen Ortsverbände Mitglied im Bundesverband werden sollen. Dies hätte einen Beitrag von zusätzlich 15 Euro pro Jahr bedeutet. Da formierte sich Widerstand in den Ortsgruppen gegen die Zwangsmitgliedschaft im Bundesverband und als Folge daraus dürfen sich die Ortsverbände nicht mehr katholische Frauengemeinschaften nennen und erst recht nicht das Logo kfd führen.

Keine Rolle mehr für Kirche?

Kehren die neuen Frauentreffs nun der Kirche den Rücken zu? Das wurde auch bei den Generalversammlungen der noch Frauengemeinschaften von Geisingen, Kirchen-Hausen und Aulfingen deutlich. Für die Geisinger Gemeinschaft beginnt nicht nur ein neues Jahr als Frauentreff, sondern auch eines mit einer neuen Führungsmannschaft.

Neuer Name Drei der vier katholischen Frauengemeinschaften der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau (Geisingen) nennen sich ab 1. Januar Frauentreff. Da sie sich bereits in früheren Versammlungen weigerten sich dem Bundesverband mit einem Zusatzbeitrag von 15 Euro anzuschließen, erfolgt die Änderung. Dies sind die Frauentreffs von Geisingen, Aulfingen und Leipferdingen. Kirchen-Hausen wird noch über den neuen Namen entscheiden. Noch nennen sie sich Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen/Hintschingen. Mit dem neuen Namen soll auch die Ökumene in den Vordergrund rücken.

Vier der sieben Vorstandsmitglieder gaben ihre Ämter ab, allen voran die erste Vorsitzende Ulrike Benz, die 29 Jahre in der Vorstandschaft war, davon 27 Jahre als erste Vorsitzende. Künftig wird der Frauentreff von einem Führungsteam geleitet.

Wie es weitergeht?

Man will auch ohne die Namensverbindung zur Kirche ein Aktivposten in Kirche und Gemeinde bleiben. Bei der Generalversammlung der Geisinger Gemeinschaft konnte ein Rückblick auf die letzten drei Jahre gezogen werden, coronabedingt fanden ja keine Versammlungen statt.

Die erste Vorsitzende Ulrike Benz war erkrankt und konnte weder die Versammlung leiten, noch die Laudatio über ihr 27-jähriges Wirken als Vorsitzende persönlich entgegennehmen. Dank neuer Medien wurde dies aber per Handy direkt zu ihr ans Krankenbett übertragen. Zwei Jahre musste man auch auf die Frauenfasnet verzichten. Dafür konnten je nach Infektionslage wieder Zusammenkünfte und auch Aktionen wie die Putzaktion der Friedhofskapelle, das Legen des Blumenteppichs oder das Jubiläum durchgeführt werden.

Die Ehrungen

Auch Pfarrer Adolf Buhl äußerte sich zurückhaltend über die neue Organisationsform, die durch die stringente Haltung der Diözese ausgelöst wurde. Verabschiedet wurden aus der Vorstandschaft ferner Roswitha Bertsche, die seit 22 Jahren in der Vorstandschaft tätig war, Martina Riesle die 18, und Karin Fehrenbacher, die seit 26 Jahren dabei waren. Die drei verbliebenen Mitglieder der Vorstandschaft, Petra Springindschmitten, Heike Dietrich und Susanne Albrecht sind das Führungsteam, neue Beisitzerinnen wurden Teresa Numberger und Diana Tritschler. Bei der der Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen wurde ebenfalls bilanziert, es geht weiter mit der bisherigen Führung um Katrin Moriz.