Der Palmsonntag als sechster und letzter Sonntag der Fastenzeit steht für den Beginn der Karwoche. Der Palmsonntag wird in katholischen und in evangelischen Kirchen sowie anderen christlichen Glaubensgemeinschaften gefeiert. Die Palmprozession hat sich bis heute in den katholischen Kirchen erhalten. Kirchen-Hausen pflegt eine Tradition besonders – das Palmbuschen-Binden.

Die Palmbuschen können je nach Region bis zu zehn Meter lang sein, den größten Palmen der Region, den eine Gemeinschaft gemeinsam gebastelt hat, stammte aus Kirchen-Hausen. Mitglieder des Frauentreffs haben diesen Brauch vor rund 40 Jahren von Erwine Binninger übernommen. Was für den nun rund sechs Meter hohen Palmen alles benötigt wird, überrascht: rund 130 Eier, mehr als 1000 fünf Zentimeter lange Holunderholzstäbchen, eine riesige Menge an Reisig, Schnur, Draht, ein Gestell von etwa sechs Metern Länge und viele helfende Hände, die stundenlang an mehreren Tagen fleißig dabei sind, ein Kunstwerk zu erstellen. Im Schwarzwald, etwa in St. Peter, wird der Brauch heute ebenfalls noch gepflegt.

Als das Binden dieser großen Palmbuschen in Kirchen-Hausen mehr und mehr zurückgingen, beschloss Erwine Binninger, diesen Brauch zumindest mit einem Exemplar weiterzupflegen – vor rund 40 Jahren übernahm dann die Frauengemeinschaft diese Arbeit von ihr. Schon rechtzeitig werden die Mitglieder meist bei der Generalversammlung der Gemeinschaft daran erinnert, ausgeblasene Eier zur Verfügung zu stellen – rund 130 bis 140 Stück, und diese Eier werden dann in der ersten gemeinsamen Aktion bemalt. Sie greifen auf wasserfeste Farben zurück, und bei diesem ersten Arbeitseinsatz sind auch viele Kinder mit dabei. Einige Akteure schälen Holunderstöcke, die dann Wolfgang Wittenberg exakt auf 50 Millimeter Länge sägt und durchbohrt. Der alte Palmstecken muss allerdings noch von Material aus dem vergangenen Jahr entfernt werden. Er war bis dahin an der Kirchenmauer, wo er seit dem letzten Weißen Sonntag stand. In diesem Jahr gab es einen neuen Palmstecken, den Christoph Moriz herstellte und anpasste.

Beim zweiten Arbeitseinsatz am Freitagabend waren zehn Mitglieder des Frauentreffs im Pfarrsaal. Sie schnitten die große Menge an Wachholderreisig klein. Weil das eine stachelige Angelegenheit ist, arbeiten sie mit Handschuhen. Sie schnürten die rund 1000 Holunderhölzer sowie die Eier auf, nach dem Umbinden des Holzstabes mit Reisig wird diese Eier-Hölzchenkette darüber gebunden und der Palmen in die Kirche gebracht. Jede der Akteurinnen weiß, was sie zu tun hat. Trotz vieler fleißiger Hände, die wie ein Schweizer Uhrwerk zusammenarbeiten, dauert es rund dreieinhalb Stunden, bis das Werk fertig ist. Alles wird noch einmal kontrolliert, dann tragen die Helfer den Palmbuschen mit vereinten Kräften in die Kirche. Aufgrund der Größe und des Materials hat er ein enormes Gewicht, und es bedarf schon noch einiger Kraftanstrengung, bis er am Zielor senkrecht steht. Er wird festgebunden und gesichert, und dann kommen kritische Blicke. Dort oben hängt ein Hölzchen schief, da sind an der kleinen Holz- und Eierkette noch kleine Korrekturen notwendig. Nach dreieinhalb Stunden ist es geschafft, und es geht müde zum gemütlichen Teil über mit Sekt, Süßem und Herzhaften. Spaß macht die Aktion, betonen alle Beteiligten einhellig, auch, um das Gefühl, ein Stück Tradition weiterzupflegen.

Herkunft Die Palmen für den Palmsonntag tragen meist die Kinder bei einer Prozession in die Gottesdienste am Palmsonntag. Erwähnt sind solche Palmprozessionen schon im vierten Jahrhundert, damit wird dem Einzug Jesu Christi in Jerusalem gedacht. Der Frauentreff Kirchen-Hausen (vormals Frauengemeinschaft) stellte in vielen Stunden mit Helfern einen rund sechs Meter großen Palmen her. Er steht bis zum Weißen Sonntag in der Kirche, anschließend dann an der Kirchenmauer bis zum nächsten Jahr.