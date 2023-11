Offen geblieben ist bei der jüngsten Versammlung des Kirchenbau-Fördervereins die Zukunft der katholischen Vereinigung. Vorerst sucht der Förderverein noch Nachfolger für Vorstandsämter. Die derzeitigen Amtsinhaber verlängern nur noch bis März 2024 ihre Mandate.

13 Jahre ist es her, dass der Geisinger Kirchturm der Stadtkirche St. Nikolaus saniert werden musste. 2010 stand die Pfarrgemeinde vor der Aufgabe, die Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 118.000 Euro für die Turmsanierung zu stemmen, die insgesamt 561.000 Euro kostete. Hierfür wurde dann der katholische Bauförderverein gegründet, dessen Vereinsziel es ist, durch Veranstaltungen, Feste und Mitgliedsbeiträge sowie Spendengelder notwendige Mittel für die Unterhaltung und Sanierung von kirchlichen Gebäuden zu erwirtschaften.

Schon bei der Gründung im Januar 2010 wurde betont, dass die Arbeit des Vereins nicht mit dem Abschluss der Turmsanierung endet. Der Turm ist inzwischen erneuert. Der Förderverein hat aber auch noch andere Dinge finanziert, etwa die Info-Tafel bei der Kirche. Inzwischen hat der Vorstand gewechselt und es ist ruhig um den Verein geworden. Dabei gibt es noch genügend zu sanieren, etwa das Pfarrheim oder die Heilig-Kreuz-Kapelle. Auch der Kirchturm sieht, wie es Petra Schmid-Seger vom Pfarrgemeindeteam bei der Versammlung des Fördervereins bemerkte, trotz der kurzen Zeit seit der Sanierung nicht schön aus.

Benno Nestel hat 2018 das Amt des Vorsitzenden übernommen und berichtete – auch coronabedingt – von wenigen Aktivitäten. 2019 nahm man noch am Straßenfest teil und organisierte weitere Veranstaltungen. 2023 wirkte man wieder beim Straßenfest mit. Die Versammlung am Sonntagmorgen war leider nur spärlich besucht. So konnte der Wunsch von Benno Nestel wie auch von Kassierer Hermann Kramer, ihre Ämter in andere Hände abzugeben, nicht umgesetzt werden.

Der Bauförderverein ist zwar ein Verein, steht aber in der Verantwortung der Kirche. Daher werden die Finanzen des Vereins durch die kirchliche Verrechnungsstelle Stühlingen abgewickelt. Dorthin sind auch sämtliche Gelder überwiesen worden, wie Hermann Kramer berichtete. Bedenken, dass das Geld dann irgendwo versickert, entkräftete Anni Mayer vom Pfarrbüro Geisingen. Das Geld gehöre Geisingen, werde aber aus steuerlichen Gründen wie Gelder von anderen kirchlichen Gruppen und Einrichtungen zentral von Stühlingen aus verwaltet. Derzeit hat der Verein noch Mittel von 50.000 Euro. Bei der Gründung hatte er Verein 75 Mitglieder, jetzt sind es 50. Zur Zukunft des Fördervereins wurden Vorschläge unterbreitet. Man könne den Verein ruhen lassen, ihn auflösen oder einen Neuanfang wagen. Eine Auflösung dürfte nur als letzte Maßnahme ins Auge gefasst werden, hieß es.

Am 4. März findet eine Pfarrversammlung statt, bei der der Pfarrgemeinderat über die Neuorganisation der Pfarrgemeinden berichtet. Dann soll auch über den Weiterbestand des Vereins diskutiert werden. Vorsitzender Benno Nestel und Kassierer Hermann Kramer bleiben bis dahin noch im Amt. Die Pfarrversammlung vor fünf Jahren war ebenfalls spärlich besucht, im Gegensatz zu jener bei der Vereinsgründung 2010.