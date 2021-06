Der Förderverein Asante Sana Tanzania, der drei Projekte für Kinder in Tanzania unterstützt, bekommt die Einschränkungen für Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie zu spüren. Es konnten weniger Vorträge durchgeführt werden, dadurch kamen mit 7971 Euro rund 5000 Euro weniger als im Vorjahr in die Vereinskasse. Dennoch konnten aufgrund eines Polsters aus den Vorjahren an die drei Projekte 14.000 Euro überwiesen werden, ein Jahr zuvor waren es noch 17.000 Euro.

Der Verein unterstützt Projekte in Makete und Ilula. In Ilula das bisher schon geförderte Schulprojekt und neu das Handicap Centre. Für dieses wurden im vergangenen Jahr die Verträge unterschrieben.

In dem Heim sind 80 Kinder und Jugendliche, davon 50 mit Behinderung, von denen aufgrund der starken Behinderungen nur 17 in die Schule können. Hier waren vor zwei Jahren Sabrina Roßhard und Teresa Oswald. Für das Handicap Centre will der Verein auch Freiwillige gewinnen, die im Rahmen eines sozialen Projektes etwa nach dem Abitur oder nach einer Ausbildung ins Ausland wollen.

Viele Mitglieder wohnen weit von Geisingen entfernt

Die Hauptversammlung des Vereins fand wegen Corona mit halbjähriger Verspätung virtuell statt. Das kommt den Vorstandsmitgliedern entgegen, da die meisten beruflich weit verstreut sind und im Gegensatz zum üblichen Termin Anfang Januar nicht in ihrer alten Heimat sind. Heidrun Hog-Heidel und ihre Schwester Alexandra Hog-Hafner waren im März letzten Jahres in Tanzania und mussten wegen Corona ihren Aufenthalt abbrechen.

Der Verein hat derzeit 80 Fördermitglieder, die die Grundlage für die finanzielle Ausstattung sind. Der Vorstand besteht nach den Wahlen aus Lena Zinth (Vorsitzende), Sandra Maier (Stellvertreterin), Isabel Schnekenburger (Finanzvorstand), Tanja Schnekenburger (Schriftführerin) sowie den Beisitzern Heidrun Hog-Heidel, Brigitte Schnekenburger, Sabrina Roßhard, Teresa Oswald und Martin Furtmüller.