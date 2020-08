von Thomas Schröter

Während die Auswirkungen der Corona-Krise sich, was die Steuereinnahmen anbelangt, bis Ende des ersten Quartals noch nicht negativ auf den Haushalt der Stadt Geisingen ausgewirkt hatten, hat der „Corona-Effekt“ mittlerweile – und nicht ganz unerwartet – seine Spuren hinterlassen. Aktuellen Berechnungen zufolge, wird Geisingen dieses Jahr rund 874 000 Euro weniger Steuern einnehmen als im Haushaltsplan angesetzt. Das ist zwar schmerzhaft, aber verkraftbar, zumal sich diese Hochrechnung bis Jahresende noch positiv verändern könnte, wie Stadtkämmerer Rainer Betschner dem Gemeinderat erläuterte. Den Gürtel etwas enger schnallen wird die Stadt aber müssen, wobei drastische Maßnahmen, wie etwa eine Haushaltssperre, kein Thema sind.

Geisingen Der Geisinger Haushalt 2020 ist in trockenen Tüchern Das könnte Sie auch interessieren

Laut Etatplan hatte die Stadt für das laufende Jahr mit Einnahmen aus Steuern und den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) in Höhe von rund 10,41 Millionen Euro gerechnet. Den Löwenanteil stellen dabei die Gewerbesteuern, die mit 5,2 Millionen Euro angesetzt sind. Ein weiterer großer Einnahmeposten ist der kommunale Anteil an der Einkommensteuer, der im Haushalt auf rund 3,49 Millionen Euro taxiert ist. Die erwarteten FAG-Zuweisungen beliefen sich auf rund 1,72 Millionen Euro, für den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer sieht der Haushaltsplan 546 800 Euro vor.

Geisingen Unverhofft kommt oft: Landeszuschuss für Festhalle fließt früher als gedacht Das könnte Sie auch interessieren

Die Hochrechnung bis Jahresende – Basis dafür sind unter anderem die real erzielten Einnahmen sowie die bundesweite Steuerschätzung – weist etwas andere Zahlen aus. Demnach wird Geisingen im laufenden Jahr rund 4,71 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer einnehmen, also rund 488 100 Euro weniger als angesetzt. Daraus folgt, dass die Gewerbesteuerumlage, die die Stadt Geisingen entrichten muss, um rund 98 000 Euro sinkt – ein in sehr kurzfristiger Perspektive positiver Effekt. Der städtische Anteil an der Einkommensteuer wird sich auf rund 3,31 Millionen Euro belaufen und damit rund 180 600 Euro unter Plan liegen. Auch die FAG-Schlüsselzuweisungen fallen mit rund 919 600 Euro knapp 258 000 Euro niedriger aus als im Etat hinterlegt. Die Einnahmen aus dem kommunalen Umsatzsteuer-Anteil erreichen ebenfalls nicht ganz die angepeilte Zielgröße. Sie werden der Hochrechnung zufolge bei 501 308 Euro liegen und damit rund 45 500 Euro niedriger ausfallen als geplant. Insgesamt ergeben sich als Differenz aus den im Haushalt angesetzten Planzahlen und der Hochrechnung bis Jahresende Weniger-Einnahmen von rund 874 000 Euro.

An den jetzt prognostizierten Zahlen könne sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch Einiges zum Positiven wenden, erklärte Stadtkämmerer Betschner. Zum Zeitpunkt der Berechnung noch nicht alle Maßnahmen, die Bund und Land zum Ausgleich von Corona-bedingten Steuerausfällen der Kommunen auf den Weg gebracht haben, formell verabschiedet gewesen, so dass die daraus resultierenden Mittelzuflüsse nicht in vollem Umfang Eingang in die Berechnung finden konnten. Erhole sich die Konjunktur kräftiger als erwartet, nähmen auch die Gewerbesteuereinnahmen wieder zu.