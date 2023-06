Wenn ein Sturm oder Orkan über die Region fegt und danach Bäume auf der Straße oder gar auf Häusern liegen, wird die Feuerwehr gerufen. Die Hindernisse müssen beseitigt werden, dies geschieht unter anderem mit Motorsägen. Doch wer eine solche Säge in die Hand nimmt und damit arbeitet, sollte einen Motorsägen-Führerschein beziehungsweise einen entsprechenden Sachkundenachweis haben. Das gilt auch für die Feuerwehren, ohne einen solchen Nachweis darf niemand im Einsatz eine Motorsäge bedienen. Das sagt auch schon die Unfallverhütungsvorschrift aus.

Doch wie erwirbt man sowohl das notwendige Wissen als auch das Zertifikat? In den vergangenen drei Jahren fanden wegen der Corona-Pandemie kaum Motorsägen-Kurse statt, im gesamten Landkreis Tuttlingen ist deshalb Nachholbedarf entstanden, der nun Zug um Zug abgebaut wird. Drei Feuerwehren haben sich zwar bereit erklärt, solche Kurse durchzuführen, die einzige die dies jedoch derzeit anbietet, ist die Abteilung Kirchen-Hausen der Geisinger Wehr.

Das kommt auch nicht von ungefähr, wohnen doch gleich drei Ausbilder in Kirchen-Hausen, und die sind nicht nur Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch noch beruflich im Bereich Holz tätig. Dies sind Mathias Rapp, der zugleich Kommandant der Geisinger Wehr ist, beruflich ist er Revierleiter im Geisinger Stadtwald; außerdem Jochen Reußenzehn, stellvertretender Abteilungskommandant von Kirchen-Hausen und auch der dritte und jüngste im Bunde, Enrico Zirell, der Mitglied der Kirchen-Hausener Feuerwehr-Abteilung ist, arbeitet im Wald.

Der Lehrgang gliedert sich in zwei Teile: in die Module A und B. Teil B ist der wichtigste, wie Mathias Rapp betont, denn der beinhaltet den praktischen Einsatz der Motorsäge. Teil A umfasst mehr den Bereich Gerätekunde – das Schärfen der Motorsäge und die Handhabung der Säge. An zwei Tagen, jeweils Freitag und Samstag, fanden bereits zwei Kurse gebündelt statt.

Beim Teil B wurde in der Praxis unterrichtet und geübt. Baumstämme wurden in einen Spannungssimulator gespannt – dabei stellte sich die Frage: Wie säge ich in so einem Fall den Stamm ab? Auch nach einem Sturm liegen Bäume oft unter Spannung. Die praktische Übung hatte es in sich: Als der Buchenstamm, der mit 25 Tonnen gespannt war, durchgesägt wurde, krachte es heftig. Auch das Fällen von stehenden Bäumen wurde geübt. Das passierte aber nicht im Wald. Stattdessen wurden Baumstämme aufgestellt und festgehalten. Jochen Reußenzehn hatte für den Lehrgang das technische Equipment wie etwa den Kran und den Rückewagen für den Holzvorrat bereitgestellt.

Weitere Fragen, die die Teilnehmer der Lehrgänge – die aus dem gesamten Landkreis kamen – stellten, waren etwa: Wo ist der Fallkerb, wie setzt man die Säge richtig an, damit niemand verletzt wird und es auch zu keinen Schäden an Gegenständen kommt? Wie wichtig die erworbene Sachkenntnis ist, zeigen die Sturmeinsätze, die wenige Tage nach dem Lehrgang im ganzen Kreis erforderlich wurden.