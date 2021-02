Retten, bergen, löschen. Nach diesem Leitspruch arbeitet die Feuerwehr. Zwei ungewöhnliche Einsätze hatte die Geisinger Feuerwehr an der alten Donau am Montag und Dienstag. Am Dienstagnachmittag war eine Hundehalterin mit ihrem vierbeinigen Kameraden am Donaualtarm unterwegs. Der Hund rannte auf das Eis des teilweise zugefrorenen Flusses.

Das aber hielt fast in der Mitte des Donaualtarms nicht und der Hund brach ein. Er schaffte es nicht allein, sich vom Wasser auf das Eis zu befreien. Die Feuerwehr rückte aus, und es gelang ihr, den Hund aus de eiskalten Wasser zu retten.

Vorgehen wie aus dem Lehrbuch

Die Einsatzkräfte legten zusammengesteckte Ansteckleitern auf das Eis gelegt, ein Feuerwehrmann robbte über die Leiter zum Hund, um diesen dann aus dem eiskalten Wasser sicher aufs Eis und dann an Land zu bringen. Mit Fangleinen waren alle Wehrmänner gesichert. Das Vorgehen wie aus dem Lehrbuch über die Rettung im Eis eingebrochener Menschen und Tiere sah fast wie eine Übung aus, war aber ein ernster Einsatz.

Der Hund freute sich an über die Rettung und dass er wieder festen Boden unter den Pfoten hatte, schüttelte sich das Wasser aus dem Fell und drehte einige Runden auf dem Espen. Die Besitzerin war natürlich nicht weniger erfreut, ihren vierbeinigen Freund wiederzuhaben.

Hundehalterin ist glücklich über die Hilfe

Auch am Montag hatten Einsatzkräfte ein Tier gerettet. Ein Spaziergänger meldete der Polizei einen Schwan in Not. Man vermutete, dass dieser sich auf dem Eis der zugefrorenen Donau nicht mehr bewegen konnte, weil er festgefroren war.

Es stellte sich dann jedoch heraus, dass der Schwan am Fuß verletzt war. Er begab sich ins offene Wasser, Tierrettung und Feuerwehr fingen ihn ein, um ihn tierärztlich versorgen zu können.

Für Dienstag, 23. Februar, steht das Thema Feuerwehr auf der Tagesordnung des Gemeinderates, nämlich die Vergabe der Lieferung einer Drehleiter, im Rahmen einer Sammelbestellung mehrerer Feuerwehren.