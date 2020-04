Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag gegen 17.50 Uhr meterhohe Flammen in einem in Autobahnnähe befindlichen Waldstück auf Höhe Geisingen. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Kirchen-Hausen und Geisingen konnten den Flächenbrand mit einer Ausdehnung von etwa 100 Quadratmetern löschen. Eine Beeinträchtigung für den Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn war laut Mitteilung der Polizei nicht gegeben. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden.