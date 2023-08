Was das Betreuungsangebot für Kinder im Alter von drei Jahren (Ü3) bis zum Schuleintritt anbelangt, steht die Region Geisingen gut da. Das geht aus einer Statistik hervor, die Larissa Kellenberger, stellvertretende Hauptamtsleiterin bei der Stadtverwaltung Geisingen, dem Gemeinderat erläuterte. Das Zahlenwerk setzt die Kinderzahlen ins Verhältnis zur Anzahl der Betreuungsplätze und berücksichtigt den Zeitraum vom laufenden bis zum Kindergartenjahr 2025/26.

Rahmendaten: Das Angebot sämtlicher Kindergärten in der Kernstadt und den Ortsteilen zusammengefasst, verfügt Geisingen – Stand Juli dieses Jahres – über insgesamt 284 Ü3-Betreuungsplätze. Die Ü3-Kinderzahlen bewegen sich in den kommenden Jahren zwischen 256 und 268. Insgesamt betrachtet, steigt die Kinderzahl in der Region Geisingen, allerdings verläuft die Entwicklung in den Geisinger Ortsteilen und der Kernstadt unterschiedlich.

Gutmadingen: In Gutmadingen sinken die Kinderzahlen sehr deutlich, von aktuell 44 auf 27 im Kindergartenjahr 2025/26. Noch nicht vorhersehbar ist laut Larissa Kellenberger, wie sich die Besiedlung des Neubaugebiets Westäcker auswirken wird.

Kirchen-Hausen: Auch in Kirchen-Hausen nimmt die Anzahl der Kinder ab, von derzeit 44 auf 33 im Kindergartenjahr 2024/25 und 39 im Kindergartenjahr 2025/26.

Aulfingen : Dagegen legen die Kinderzahlen in Aulfingen zu, von aktuell 22 auf 27 im Kindergartenjahr 2025/26, auch bedingt durch das Neubaugebiet Roosgarten. Es könnten dann, so Kellenberger, nicht alle Kinder einen Platz im Aulfinger Kindergarten erhalten, sondern müssten auf den Kindergarten in Kirchen-Hausen ausweichen.

Leipferdingen : In Leipferdingen schwanken die Kinderzahlen über den Prognosezeitraum hinweg. Das könne dazu führen, dass am Ende der Kindergartenjahre 2024/25 und 2025/26 einzelne Kinder nicht sofort einen Platz erhalten und ausweichen müssen. Die Umwandlung der bestehenden Kleingruppe in eine altersgemischte Gruppe, mit der sich diese Engpasssituation vermeiden ließe, komme nach Rücksprache mit der katholischen Kirche als Trägerin nicht in Frage, da aus der Betriebserlaubnis zu hohe bauliche Anforderungen resultieren würden.

Geisingen: In der Kernstadt legen die Kinderzahlen deutlich zu, von aktuell 110 auf 133 im Kindergartenjahr 2025/26. Die vorhandenen Kindergartenplätze reichten dann nicht mehr ganz aus. Kinder müssten dann auf die Einrichtungen in Gutmadingen und Kirchen-Hausen ausweichen. Derzeit liefen die Planungen für die Sanierung des Kindergartens „Alte Gerbe", mit der eine weitere Betreuungsgruppe geschaffen werden soll.

In der Kernstadt legen die Kinderzahlen deutlich zu, von aktuell 110 auf 133 im Kindergartenjahr 2025/26. Die vorhandenen Kindergartenplätze reichten dann nicht mehr ganz aus. Kinder müssten dann auf die Einrichtungen in Gutmadingen und Kirchen-Hausen ausweichen. Derzeit liefen die Planungen für die Sanierung des Kindergartens „Alte Gerbe“, mit der eine weitere Betreuungsgruppe geschaffen werden soll. Gesamtschau: Insgesamt könne in der Ü3-Altersklasse auf Basis der derzeitigen Kinderzahlen der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllt werden. Allerdings sei künftig nicht in jedem Kindergartenjahr gewährleistet, dass den Eltern ein Kindergartenplatz am Wohnort angeboten werden könne, fasste die stellvertretende Hauptamtsleiterin zusammen.