In den letzen drei Ferienwochen bietet die Stadt Geisingen eine Betreuung von Grundschülern an. In diesem Jahr wurden alle drei Wochen nachgefragt, in den Vorjahren waren es teilweise nur zwei. Und auch die Zahl der Kinder ist entsprechend hoch: Zwischen 16 und 22 Schüler sind in der Ferienbetreuung – eine große Anzahl, was die Notwendigkeit des Angebotes zum Ausdruck bringt.

Tierische Unterhaltung

Betreut werden die Kinder von Nathalie und Catharina Seilnacht. Mit dabei ist ihre Familienhündin Luna, die die Streicheleinheiten der Kinder sehr genießt. Einige Kinder sind die gesamten drei Wochen in der Betreuung, andere nur eine – je nach den familiären Verhältnissen. Außerdem werden verschiedene Module, die bestimmte Zeiten beinhalten, angeboten: vormittags oder ganztags, mit oder ohne Mittagessen. Am Nachmittag sind es weniger Kinder als am Vormittag.

Da in der Schule derzeit noch die sogenannte Lernbrücke für Schüler mit Nachholbedarf aufgrund des coronabedingten Unterrichtsausfalls angeboten wird, müssen die Pausen der beiden Gruppen aufeinander abgestimmt werden. Es werden Angebote für die Kinder unterbreitet, an denen dann alle teilnehmen, ansonsten können sich die Kinder auch selbst Beschäftigungen aussuchen. Am Tischkicker sind einige, während andere basteln. Angeboten wurde – wie Nathalie Seilnacht ausführt – Schnitzeljagd, Salzteigbasteln, außerdem ist noch ein Waldtag geplant. Am Fischlehrpfad am Donaualtarm, den die Angler vor zwei Jahren hergestellt hatten, lernten die Kinder die Vielfalt an Leben im Wasser, das nicht nur aus Fischen besteht.

Ein Teil der Beschäftigung findet in der Schule statt. Wenn es das Wetter aber zulässt, sind die Kinder mit ihren beiden Betreuerinnen viel im Freien: zur Schnitzeljagd, dem Waldtag und anderen Exkursionen. Der Schulhof bietet genügend Möglichkeiten, Spiele zu organisieren. Gerade in Corona-Zeiten ist der Aufenthalt im Freien besser als in nicht oder schlecht belüftbaren Schulräumen, und auch sonst ist der Aufenthalt im Freien gesünder.