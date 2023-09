Auch in diesem Jahr war die Ferienbetreuung für Grundschüler in Geisingen für die letzten drei Ferienwochen wieder stark nachgefragt. Während es in der ersten Ferienwoche 15 Kinder waren, stieg die Zahl in dieser, der letzten Ferienwoche, wieder auf 35 an. Betreut werden die Kinder von Nathalie Seilnacht, Emily Schaich, Irene Petrow und Dominik Wolf. Er absolviert den letzten Teil seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), während des Schuljahres war er in der Grundschule in Leipferdingen tätig.

Die starke Nachfrage zeigt, dass die Ferienbetreuung notwendig ist. Einige Kinder sind die gesamten drei Wochen in der Betreuung, andere wieder nur eine, oder auch nur an einigen Wochentagen, je nach den familiären Verhältnissen. Außerdem konnten sich die Eltern zwischen verschiedenen Modulen entscheiden: Betreuung nur am Vormittag oder den ganzen Tag, mit oder ohne Mittagessen. In der ersten Woche war die Mensa allerdings noch geschlossen.

Ausflüge und Besichtigungen

Im Rahmen der Ferienbetreuung werden Angebote organisiert, an denen alle Kinder teilnehmen. Sonst können sich die Teilnehmer auch ihre Beschäftigungen selbst aussuchen. Angeboten wurden – wie Nathalie Seilnacht erzählt – unter anderem eine Schnitzeljagd oder Basteln. Außerdem durften die Kinder bei Mister Kebab in Geisingen selbst eine Pizza herstellen, mit dem Bus des DRK zum Spielplatz nach Leipferdingen fahren, einen Krankentransportwagen des DRK Tuttlingen besichtigen – und sich Wunden schminken lassen. Beim Roten Kreuz wird dies für realistische Unfalldarstellungen im Rahmen von Übungen eingesetzt.

An warmen Tagen wurden auf dem Schulhof Rasensprenger installiert, die für Abkühlung sorgten. Ein Teil der Betreuung findet auch in der Schule statt. Wenn es das Wetter zulässt – und das war die meiste Zeit der Fall – sind und waren die Kinder mit ihren Betreuerinnen aber viel im Freien. Der Schulhof bietet viele Spielmöglichkeiten. Nach der Ferienbetreuung startet in der kommenden Woche mit dem Schulbetrieb auch wieder die Ganztagesbetreuung der Grundschüler. Auch hier bietet die Stadt eine breite Palette an Möglichkeiten – angefangen bei der Frühbetreuung, die bereits ab 6.45 Uhr bis zum Schulbeginn um 8 Uhr möglich ist. Betreuung wird auch in der Zeit der 5. Schulstunde – also von 11.35 bis 12.20 Uhr – angeboten. Die Ganztagesbetreuung geht an Tagen, an denen Nachmittagsunterricht stattfindet, bis 15.50 Uhr, dazu gibt es noch die Anschlussbetreuung, die bis 16.30 Uhr geht.

Auch einzelne Tage möglich

Die Kosten variieren für die einzelnen Angebote, Anmeldungen sind verbindlich. Für Kinder, die Geschwister unter 18 Jahren haben, gibt es einen Nachlass. Es können auch nur einzelne Tage für die jeweiligen Module gebucht werden. Damit kommt die Stadt den individuellen Wünschen der Eltern und den familiären Verhältnissen entgegen. Daneben gibt es die kostenfreie Ganztagesbetreuung der Schule. Fragen zu den Betreuungsmöglichkeiten beantwortet Larissa Kellenberger von der Stadtverwaltung unter Telefon 07704 80728 oder E-Mail l.kellenberger@geisingen.de. Auf der Internetseite der Stadt (www.geisingen.de) sind weitere Informationen, darunter die Kosten der einzelnen Angebote, zu finden.