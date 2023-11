Eigentlich ging die Vorstandschaft des Musikvereins Kirchen-Hausen beim vergangenen Jahreskonzert davon aus, in einer Baustelle oder woanders zu konzertieren, so die beiden Vorsitzenden Jeanette Marquardt und Marcel Elsässer. Nun war es umso erfreulicher, ein Publikum in der vollbesetzten Kirchtalhalle begrüßen zu können. Der Baubeginn für die Sanierung der Kirchtalhalle erfolgt erst im zeitigen Frühjahr.

Das Jahreskonzert wurde von der Bläserjugend und dem Musikverein gestaltet. Und Kirchen-Hausen scheint in beiden Orchestern keine Nachwuchssorgen zu haben. Saßen da immerhin 31 Jugendliche der Bläserjugend auf der Bühne, und das Orchester stieg durch die Aufnahme von vielen neuen Jungmusikern, die mit Erfolg die entsprechenden Prüfungen abgelegt haben, auf 57 Akteure an.

Anna Lena Honold leitete mit sicherer Hand das Nachwuchsorchester, das mit dem Stück „Encanto“ begann. Der Vortrag „Gospel day“ begeisterte das Publikum, auch als Herausforderung von Rhythmik und Zusammenspiel. Mit dem für Blasmusik arrangierten Stück „Viva la Vida“, einem Song der Alternative-Rock-Band Coldplay, war es nicht getan, das Publikum eine geforderte Zugabe.

Für Anna Lena Honold war es das zweite Konzert als Leiterin wie auch für Frank Vögtle für den Musikverein. Die Ouvertüre „Il Postiglione d‘Amore“ im Stil Rossinis hatte ihre Ansprüche an die Musiker. Wechselnde Stimmungen und Tempi bestimmten das Stück. Im Frühjahr holte die Kapelle mit „Tokyo Adventure“ beim Wertungsspiel in Geisingen die Bestnote. Dieses Siegerstück wurde aufgeführt, dafür bedurfte es noch intensiver Proben, wurden doch inzwischen rund zehn Jugendliche neu in das Orchester integriert. Und dennoch hätte man auch ein zweites Mal vor einer Jury bestanden, was die Arbeit mit und für den Nachwuchs verdeutlicht.

Nach dem fernöstlichen musikalischen Ausflug aus der Millionenmetropole war ein Solist gefordert. Und zwar Johannes Elsäßer beim Stück „Nothing‘s Gonna Change my Love for You“ im Arrangement von Thomas Asanger. Ein ganz anderer Musikstil, mehr als Stimmungsmusik war „Rock it“ von Kurt Gäble, ein Medley mit bekannten Melodien des Rock‘n‘Roll. Auch das gehört zu einem Konzert, wie zum offiziellen Teil der „Marsch der Medici“. Und wenn es dem Publikum und den Musikern gefällt, dürfen es auch noch zwei Zugaben des ansprechenden Konzertes sein.

Fünf Jahrzehnte aktiv dabei ist Engelbert Zürcher. Er ist nicht nur Musiker, er war 23 Jahre Kassierer und fünf Jahre erster Vorsitzender. Daneben Ausbilder und auch Vizedirigent. Susanne Kobe als Vertreterin des Blasmusikverbandes Schwarzald-Baar überreichte ihm die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände und ernannte ihn zum Ehrenmitglied des Verbandes. Sie bezeichnete Zürcher als Urgestein des Musikvereins. Ein Präsent, Urkunde und goldene Ehrennadel des Vereins gab es von Jeanette Marquardt und Marcel Elsässer sowie Blumen für Dorothee Zürcher. Wie stark die Nachwuchsarbeit des Musikvereins ist, zeigte die Verleihung der Leistungsabzeichen. Wir berichten gesondert.