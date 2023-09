Einen runden Geburtstag feiert man gebührend und plant die Feier schon rechtzeitig. Für die Gutmadinger war es kaum zu glauben, dass ihr Ort erst 750 Jahre alt ist, aber eine weiter zurückreichende Historie konnte bis vor gut einem Jahr nicht durch Urkunden belegt werden. Also plant man nun eine 750-Jahr-Feier an zwei Wochenenden, am 16. und 17. September sowie am 13. Oktober.

Der Ortschaftsrat hat für die Vorbereitungen ein Organisations- und Planungsgremium einberufen, das in zahlreichen Sitzungen getagt hat. Es gibt inzwischen aber auch eine Urkunde im Besitz von Emil Kramer, die nachweist, dass Gutmadingen zumindest 24 Jahre älter ist, also seit 774 Jahren besteht. „Das weiß auch die Ortsverwaltung“, betont Ortsvorsteher Norbert Weber. Gutmadingen sei nicht der erste Ort, bei dem sich im Lauf der Jubiläumsvorbereitungen aufgrund neuer Urkundenfunde das historisch belegte Alter noch einmal ändert.

Aber Jubiläen feiere man nun einmal zu runden Geburtstagen und bis zu den ersten Vorbereitungen waren es eben 750 Jahre Gutmadingen. Vielleicht, so Weber, könne man in einigen Jahren ein weiteres Jubiläum feiern. Das Original der Urkunde von Emil Kramer stammt aus dem Jahr 1249 und befindet sich im Landesgeneralarchiv Karlsruhe. Es ist ein Schriftstück aus der Zeit des Zehntstreits zwischen dem Kloster Salem und den Herren von Wartenberg.

Gutmadingen ist mit großer Wahrscheinlichkeit weitaus älter als 750 Jahre. Alle Orte der Region mit der Endung „ingen“ sind über 1200 alt. Wenn zur damaligen Zeit eine Urkunde erstellt wurde, gab es schon eine Siedlung, wobei unklar ist, wie lang sie bereits bestand. Geisingen und Kirchen-Hausen wurden 764 erstmals urkundlich erwähnt, Aulfingen 770, Leipferdingen 778 und das benachbarte Neudingen 870.

Vor zwei Jahren wurden über 120 Gräber aus der Merowingerzeit (5. Jahrhundert bis 751) im Gutmadinger Neubaugebiet Westäcker gefunden. Und sogar ein Grab aus der Steinzeit entdeckte man im Zuge der archäologischen Erkundungen. Aber hinsichtlich der Ortsgründung scheinen keine Urkunden zu existieren. Nun feiert Gutmadingen eben seinen 750. Geburtstag.

Im Organisationsteam sind neben Ortschaftsräten Vertreter der Gutmadinger Vereine. Nach monatelanger banger Sorge des Teams hat das Landesarchiv in Rastatt zugestimmt, dass einzelne Funde aus den Grabungen präsentiert werden dürfen. Hierfür ist die zentnerschwere Vitrine bereits angeliefert worden. Beim Festakt am Samstag, 16. September, wird es Referate durch die Grabungsfirma und das Landesdenkmalamt geben. Geplant sind auch Führungen durch eine Ausstellung mit Fotos, welche die archäologischen Arbeiten dokumentieren.

Auf den Festakt mit Ansprachen und Referaten folgt am Sonntag, 17. September, ein Familientag für alle Gutmadinger und Ehemalige, die zum Jubiläum anreisen. Der Familientag wird im und um das Gemeinschaftshaus veranstaltet. Die Landfrauen servieren Kaffee und Kuchen, der FC betreibt den Bierstand, die Feuerwehr den Weinstand, die Donaumusikanten einen Getränkestand, die Harmonie sorgt für das Essen, die Anglergesellschaft Villingen serviert Lachs, die Narrenzunft sorgt für den Service, der Kindergarten bietet Kinderschminken an, die Ministranten bieten eine Wurfbude und die Kramerfreunde Schlepperfahrten. Ferner gibt es eine Hüpfburg.

Am Freitag, 13. Oktober, wird die neue Chronik vorgestellt.