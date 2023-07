Die jüngste der fünf Gemeinden der Raumschaft Geisingen, zumindest was die erste amtliche urkundliche Erwähnung betrifft, nämlich Gutmadingen, feiert im September und Oktober die 750. Wiederkehr dieser Erwähnung mit zwei Fest-Wochenenden.

Auftakt ist am 16. September 2023 im Gemeinschaftshaus, beginnend mit einem Stehempfang um 18.30 Uhr. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Martin Numberger finden dann zwei Vorträge statt. Einmal vom stellvertretenden Kreisarchivar Nils Bambusch und zum anderen von Georg Häusler, Grabungsleiter der Firma Archäo-Taks, der die umfangreichen Grabungen der historischen Funde, die sich über zwei Jahre hinzogen, geleitet hat. Außerdem ist noch Andreas Berner-Haasis vom Landesdenkmalamt mit dabei.

Nach ersten Ablehnungen besteht nun doch die Hoffnung, einige Funde der Grabungen vom Landesarchiv aus Rastatt für eine Ausstellung zu erhalten. Da müssen derzeit noch einige Fragen der Sicherheit geklärt werden. Etwa in Bezug auf entsprechend gesicherte Vitrinen, in denen die wertvollen Funde ausgestellt werden könnten. Dass Gutmadingen deutlich älter als die 750 Jahre ist, beweist auch ein Fund aus der Steinzeit im nördlichen Teil des Grabungsgebietes direkt an der Eisenbahnlinie. Leider gibt es keine Urkunden darüber. Emil Kramer, der seit der Gründung des Heimatvereins die Geschichte von Gutmadingen in allen möglichen Archiven erforscht, ist nicht fündig geworden, was ältere Dokumentationen betrifft.

Am Sonntag, 17. September, ist ein großer Familientag rund um das Gemeinschaftshaus vorgesehen. Alle Gutmadinger Vereine sowie die Anglergesellschaft Villingen sind mit verschiedenen Aktionen und Angeboten dabei. Beginn ist um 10 Uhr. Ortsvorsteher Norbert Weber dankte den Vereinen bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung schon im Voraus für die Bereitschaft zur Teilnahme.

Eventuell ist noch eine Veranstaltung am 1. Oktober geplant, hierüber wird sich der Festausschuss noch Gedanken machen. Am Samstag, 13. Oktober, wird dann das Gutmadinger Geschichtsbuch durch den Vorsitzenden des Heimatvereins Gutmadingen, Hermann Kramer, vorgestellt. Beginn dieser Veranstaltung ist um 19 Uhr. Der Buchvorstellung folgt ein Auftritt des Kabarettisten Jochen Prang.

Für das Jubiläum hat Carola Kienzle ein Logo entworfen, unter anderem sollen Fahnen mit diesem Logo angeschafft werden. Während der Veranstaltungen sollen neben möglichen Funden auch Bilder der Ausgrabungen ausgestellt werden. Derzeit laufen noch Gespräche mit der Interessengemeinschaft (IG) Baaremer Baukultur über eine weitere Ausstellung. 2007 hat die IG eine Fotoausstellung über das alte und neue Gesicht des Baar-Dorfes organisiert, 2021 wurde ein Bildband herausgebracht. Man wolle, so Ortsvorsteher Norbert Weber, für die Ausstellung auch Bilder aktualisieren. Und man hofft immer noch, die Glocke des Rathaus-Glockentürmchens rechtzeitig zu erhalten – die Gießerei hat den Heimatverein schon mehrfach vertröstet.