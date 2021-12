von Thomas Schröter donaueschingen.redaktion@suedkurier.de

Der 2011 mit einem beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement verwirklichte Bühnenanbau hat die Nutzungsmöglichkeiten der Halle noch erweitert. Die multifunktionale Einrichtung wird nicht nur für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, Theaterveranstaltungen und Dorffeste genutzt. Der Saal dient zudem der nahegelegenen Grundschule für den Sportunterricht. Darüber hinaus bietet die Halle den örtlichen Vereinen die Möglichkeit, Probe- und Trainingsaktivitäten durchzuführen.

Funktionelle und energetische Verbesserungen stehen an

Allerdings ist das Gebäudeensemble mittlerweile in die Jahre gekommen. Aufwendige Sanierungsarbeiten am Dach und Brandschutzmaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits vollzogen. Nun steht eine grundlegende Gebäudesanierung sowohl in funktioneller als auch energetischer Hinsicht an. Claus Limberger vom gleichnamigen Ingenieurbüro stellte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den aktuellen Stand der Planungen vor.

Barrierefreier Zugang kommt

Im Zuge der grundlegenden Sanierung und Erweiterung der Kirchtalhalle soll der Eingangsbereich geändert und um einen behindertengerechten Zugang zur Halle ergänzt werden. Auch die Bereiche für Garderobe und Küche sowie die Toilettenanlage sollen neu gestaltet werden.

Diese Visualisierung zeigt, wie die Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen von Nordosten aus aussehen wird, wenn die umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten abgeschlossen sind. | Bild: Ingenieurbüro Claus Limberger

Dazu soll der vorhandene Anbau abgerissen und an seiner Stelle ein neues, größeres Nebengebäude errichtet werden. Dieses soll dann auch Platz für die Technik und einen Lagerraum in angemessener Größe bieten.

Haushaltsmittel Der Haushaltsplan für 2022, den der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss bereits beraten hat, sieht im Investitionsbereich mit Blick auf die Sanierung und Erweiterung der Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen 70.000 Euro für Planungsarbeiten vor. Damit sollen, nachdem bereits für das laufende Jahr Gelder für die Entwurfsplanung zur Verfügung standen, die weiteren Planungen bis zur Umsetzung des Vorhabens finanziert werden. Der Haushaltsplan muss noch vom Gemeinderat formell verabschiedet werden.

Auch im eigentlichen Hallenbereich sind umfassende Sanierungen vorgesehen. Dabei stünde vor allem im Vordergrund, die Halle energetisch und sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Vorgesehen ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. So sollen die bisherigen Glasbausteinelemente durch Isolierglasfenster ersetzt und die Fassaden-Elemente mit einer Dämmung versehen werden.

Halle wird geeigneter für Sportunterricht

Die Wärmeverteileranlage soll ausgetauscht und die bisher genutzten Radiatoren durch konventionelle Heizkörper ersetzt werden. Auf den Stand der Technik gebracht werden sollen im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Kirchtalhalle auch die Elektroinstallation und die Elektroanlagen.

Zudem soll die Hallenbeleuchtung erneuert werden. Hinzu kommt, dass das Gebäude, das auch für sportliche Zwecke, wie den schulischen Sportunterricht, genutzt wird, mit Prallschutzwänden ausgestattet und der Bodenbelag ausgetauscht wird.

So stellen sich die Planer künftig den Blick vom Regieraum in die neue Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen vor. Noch ist es nur eine Computergrafik, die Umsetzung der Sanierung soll im Frühjahr 2023 beginnen. | Bild: Architekturbüro

Die Planungen für die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Kirchtalhalle sollen im kommenden Jahr, bis sie reif zur Umsetzung sind, weiter fortgeschrieben werden. Einem ersten, zwangsläufig noch groben Zeitplan zufolge, könnten die Ausschreibungen und die Vergabe der diversen Arbeitspakete im Herbst nächsten Jahres erfolgen. Demnach könnten die Abbruch- und Umbauarbeiten dann im Frühjahr 2023 anlaufen.