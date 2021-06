Bald geht es los im neuen Baugebiet von Gutmadingen. Das Gebiet heißt noch Westäcker, die Straßennamen werden vom Ortschaftsrat noch festgelegt, wobei, wie Ortsvorsteher Norbert Weber betonte wohl die Gewann-Bezeichnungen verwendet werden. Dies war in den bisherigen Baugebieten so, sei es am Kirchenbach, hinter Gärten oder Hausers Wiesen.

Es geht auch darum, mögliche Starkregenniederschläge abzuleiten

Eigentlich war schon Ende Mai der Baubeginn geplant, aber in den nächsten Tagen geht es dann definitiv los. Neben der Erschließung der 38 Bauplätze geht es in dem Baugebiet auch darum, mögliche Starkregenniederschläge wie an Pfingsten 2018 abzufangen und abzuleiten. Und zwar westlich des Baugebietes, zuerst über eine Retentionsbecken und erst danach in die Donau. 2018 ergossen sich die Wassermassen, die im Bereich des Baugebietes in Richtung Neudingen niedergingen, über die Straßen im Baugebiet Hausers Wiesen, den neuen Westäcker über die Alemannenstraße in die Schlachthausstraße und sorgten dort für überschwemmte Keller.

Entlang des Baugebietes soll südlich ein Damm geschüttet werden und Starkregen dann über ein extra Entwässerungssystem abgeleitet werden. Die Straßenführungen und Entwässerungen werden so angelegt, das das Wasser dann auch nicht mehr über die Alemannenstrasse nach Osten in Richtung Kernort fließen kann.

Der Kreisverkehr wird erst 2022 gebaut

Neben der Hangentwässerung erfolgt die Entwässerung des Baugebietes auch mit einem Trennsystem, Niederschlag- und Regenwasser wie auch mögliches Quellwasser welches immer wieder auftreten kann wird zuerst über ein Retentionsbecken geführt und dann Richtung Donau abgeleitet. Das Schutzwasser wird dann getrennt ins Kanalsystem zur Kläranlage geführt. Die Erschließungsarbeiten werden dieses Jahr in Anspruch nehmen, Kühnle wie auch Ortsvorsteher Weber gehen davon aus, dass im Frühjahr 2022 die Bauherren starten können wenn dann die Bauplätze noch in diesem Jahr vergeben werden können.

Für die 38 Bauplätze gibt es derzeit fast das Dreifache an Interessenten. Der Kreisverkehr wird allerdings erst 2022 gebaut.