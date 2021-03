Gut ausgebildete Fachkräfte sind für jedes Unternehmen wertvoll. Erst recht gilt di

Geisingen Kein Besuch, keine Unterhaltung: Vereinsamte Patienten sind bei der täglichen Arbeit der Sozialstation ein großes Thema Das könnte Sie auch interessieren

es, wenn die Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit mit Menschen umgehen. Bei der Sozialstation Geisingen haben drei Mitarbeiterinnen weitere Qualifikationen erworben.

Die längste Weiterbildungszeit hat Rosa Weber hinter sich gebracht. Sie hat sich zur Pflegedienstleiterin weitergebildet und eineinhalb Jahre lang die Schulbank gedrückt.

Beruflicher Aufstieg nach Weiterbildung

Die Weiterbildung absolvierte sie in Freiburg bei der Caritas. Sie ist nunmehr als Pflegedienstleiterin für die gesamte Sozialstation zuständig und ist, wie bisher auch, die Teamleiterin für die Tagespflege. Vor wenigen Tagen erhielt sie nach dem Abschluss der berufsbegleitenden Weiterbildung ihr Zertifikat.

Geisingen DRK Geisingen begleitet Senioren zum Impfen Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot für und mit Menschen bei der Sozialstation ist breit gefächert. Neben der ambulanten Pflege gehören auch die Tagespflege, das betreute Wohnen sowie die Nachbarschaftshilfe dazu. Geschäftsführerin Renate Wittenberg freut sich über die erfolgreiche Qualifikation von Rosa Weber, sagt sie.

Sie bringen frischen Wind

Aber auch über zwei weitere Mitarbeiterinnen, die sich ebenfalls weitergebildet haben. Und zwar: berufsbegleitend an verschiedenen Ausbildungsstätten. Sie sind nun als Assistenz- und Präsenzkraft im pflegerischen und hauswirtschaftlichen Bereich ausgebildet.

Diese sind Eva Stihl und Martina Schulz. Eva Stihl ist in der Tagespflege, im Seniorentreff und für die Bewohner des betreuten Wohnens im Einsatz. Martina Schulz arbeitet in der Tagespflege aber auch in der Einzelbetreuung zahlreicher Menschen.

Beide sorgten mit ihren neuen Beschäftigungsideen für betreute Menschen immer wieder für frischen Wind und böten ein abwechslungsreiches Programm, so Rosa Weber. Die Weiter- und Fortbildung des Personals der Sozialstation sei für den Vorstand und die Geschäftsführung ein wichtiges Anliegen, sagen sie. Wünsche nach solchen Weiterbildungen des Personals würden jederzeit unterstützt.