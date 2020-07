Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur das Gesundheitswesen und das öffentliche Leben sondern auch die Wirtschaft – je nachdem, in welcher Branche die einzelnen Firmen tätig sind. Abhängigkeit von einem einzelnen Abnehmer oder Kunden können die Zulieferer schnell ins Trudeln bringen, wenn der ausfällt. Alles kann mit Kurzarbeit überbrückt werden, doch was kommt danach? Es gibt Unternehmen, die derzeit trotz Krise investieren und sich antizyklisch verhalten. So auch die Firma Engesser Formenbau und Präzisionsfertigung.

Ein neues Hochgeschwindigkeitsdreh- und -fräszentrum

Präzision ist der Firma wichtig, und so hat der ohnehin immer topaktuelle Maschinenpark nunmehr Zuwachs bekommen. Wenn ein großer Lkw kommt und auf der Ladepritsche eine neue Maschine bringt, dann ist das immer das Neueste auf dem Markt. Aus der Nachbarschaft, aus Tuttlingen, kam die neue: ein Hochgeschwindigkeitsdreh- und -fräszentrum der Firma Ciron, mit acht gesteuerten Achsen für die Präzisions-Komplettbearbeitung von Serienteilen. Engesser ist ja nicht nur im Formenbau tätig, sondern vielschichtig aufgestellt. Präzision ist auch bei der Serienfertigung von Teilen für die Industrie gefragt. Um hier weiterhin konkurrenzfähig zu sein, sind neben qualifizierten Mitarbeitern (derzeit etwa 75, die Engesser auch selbst ausbildet) entsprechende Bearbeitungszentren erforderlich.

Zehn Prozent der Belegschaft sind in Kurzarbeit

„Mit diesem Bearbeitungszentrum sind wir rund 50 Prozent schneller als mit den bisherigen Zentren“, so Heinrich Engesser, der das Abladen des rund sechs Tonnen schweren Kernstückes des Zentrums aufmerksam verfolgte. Sorgen macht bei den Lieferungen der Maschinen immer die Größe der Tore – manchmal geht es um Millimeter auf jeder Seite. Die Firma ist derzeit noch gut ausgelastet, rund zehn Prozent der Belegschaft sind in Kurzarbeit. Ansonsten sind wir zufrieden, so Engesser. Zuversichtlich schaut er in die Zukunft: „Wir sind für das nächste Jahr an einigen neuen Dingen dran, und wenn alles klappt, sieht die Zukunft rosig aus“, bilanziert der Firmenchef.