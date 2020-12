Die Aktion Adventfenster in Geisingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen geht bald ihrem Ende entgegen. In Geisingen fand sie viele Interessenten die sich daran beteiligten. Es waren sogar mehr als nur 24 wie bei jedem normalen Adventkalender. Die Aktion begann bereits am ersten Advent und umfasst dann bis zum Heiligen Abend 26 Fenster überall im gesamten Stadtgebiet verteilt, von der Kötachstraße bis zur Reckenbachstraße.

Anders als in den Vorjahren gibt es keine Geschichten und Gebäck für die Kinder sowie Punsch oder gar Glühwein für die Erwachsenen. Es wird ganz einfach bei Einbruch der Dunkelheit jeden Tag ein Fenster enthüllt. In Geisingen sind dies am heutigen Montag noch in der Kötachstraße beim Freizeithäuschen von Bernd und Irmgard Tritschler, am Dienstag 22. Dezember in der Hauptstraße 36 (Rathaus) durch den Kindergarten Villa Kunterbunt, am Mittwoch 23. Dezember in der Schmiede in der Hauptstraße und als letztes Fenster am Heiligen Abend bei der Familie Heidel in der Stadtgrabenstraße.

Beleuchtet bis etwa 20 Uhr

Alle Fenster bleiben bis zum 6. Januar beleuchtet und erhalten. Sie bieten sich auch für einen Abendspaziergang vor 20 Uhr an, viele Motive kommen auch am Tag sehr schön zur Geltung.

In Kirchen-Hausen wird seit dem 1. Dezember an jedem Tag ein anderes, neues Fenster des Rathauses beleuchtet, die Motive wurden durch die Schüler der Grundschule gestaltet. Die Fenster an den Sonntagen wurden durch Organisationen wie Frauengemeinschaft oder Jugendclub gestaltet. Schön wäre es, wenn alle Fenster beleuchtet werden könnten, doch hierfür wären ja 24 Lichterketten oder ähnliches erforderlich. Vielleicht gelingt das im nächsten Jahr?

Fünf Fenster in Leipferdingen

In Leipferdingen werden die Fenster jeden Abend beleuchtet, dort sind es aber nur fünf. Gestaltet werden und wurden sie von allen Vereinen, dem Kindergarten und der Schule. Am Heiligen Abend wird dort das letzte Adventsfenster geöffnet, hierfür zeichnen der Männergesangverein, Sportverein und Musikverein verantwortlich.