Der Kindergarten Alte Gerbe hat seine Elternversammlung zum ersten Mal in der Stadthalle in Geisingen abgehalten, um die Corona-bedingten Abstandsregeln einhalten zu können. Alexandra Winter, die Leiterin des Kindergartens, betonte, dass Corona das vergangene Kindergartenjahr geprägt habe, und auch das nächste Jahr prägen werde.

Die bereits durchgeführten Veranstaltungen wie Erntedank und auch die geplanten bis Weihnachten fanden und finden – anders als bisher – ohne Eltern statt. Die Kinder hätten dies genossen, und der Ablauf sei wesentlich entspannter, so Alexandra Winter – gerade auch unter Berücksichtigung der Auflagen.

Nicht alle Termine finden statt

Auch der geplante Martinsumzug wird ohne Eltern stattfinden, die Kinder können dann um 18 Uhr von den Eltern beim Kindergarten abgeholt werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es keinen Punsch oder Glühwein.

Auch die Nikolausfeier wird ohne Eltern ablaufen – die Kinder würden davon aber wenig merken, so Isabell Rith vom Erzieherteam. Andere Termine, auf die sich die Kinder immer gefreut hatten, wie der Seniorennachmittag und der Besuch im Pflegeheim, können leider nicht stattfinden.

Was haben die Erzieherinnen während der Schließung des Kindergartens gemacht? Sandra Fühnus erzählte: „Wir hatten viel Zeit, die ganzen Utensilien des Kindergartens zu sortieren, und im Team die Konzeption neu zu überarbeiten, die künftig zum Tragen kommt. Es wurde eine neues ganzheitliches Beobachtungssystem für die Kinder entwickelt. Dabei ist es am Ende nicht nur wichtig, welche Defizite ein Kind hat, sondern auch, was es bereits kann.“

Neuer Beirat und Dank an Erzieher

In den Elternbeirat wurden Sabrina Haas, Michaela Hemens (Vorsitzende), Marion Friesecke (Stellvertreterin), Clarissa Koch, Marion Kurz und Teresa Numberger gewählt.

Bürgermeister Martin Numberger dankten dem Erzieherteam und ging auf das Problem der zusätzlich benötigten Räumlichkeiten ein. Im Bauabschnitt II der Schule konnten als Provisorium Krippengruppen und eine Regelgruppe eingerichtet werden. Nach den derzeitigen Zahlen werden zusätzlich zu den Gruppen im Stadtgraben bis zu acht Gruppen gebraucht. Der Gemeinderat will sich des Themas demnächst annehmen.