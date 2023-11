Dass es an Engagierten fehlt, die an der Spitze eines Vereins Verantwortung übernehmen, spüren inzwischen einige. Bei vielen Vereinen die Lösung: Ein Team übernimmt den Vorsitz gemeinsam. So läuft es nun auch im Elternbeirat des städtischen Kindergartens Alte Gerbe. Von den bisherigen Elternbeiräten hat sich nur Teresa Numberger wieder zur Verfügung gestellt. Niemand aus dem neuen Quartett ist bereit, den Vorsitz zu übernehmen. So bilden Teresa Numberger, Jessica Amort, Alena Butschnew und Rebecca Steiert diesen nun als Team.

Die Kita hatte im Sommer im Gegensatz zu den anderen beiden städtischen Einrichtungen in der Kernstadt viele Abgänge in die Schule und Wegzüge, sodass der Start ins neue Kindergartenjahr hinsichtlich der Anzahl der Kinder entspannt war. Es kommen nun laufend neue Kinder hinzu, wie die Leiterin Alexandra Winter bei der Elternversammlung betonte. Bis zu den Sommerferien sind die beiden Gruppen der Einrichtung aber nicht überfüllt, hier ist noch Platz. Nicht nur die Gerbe, sondern auch andere Einrichtungen, die einen Ganztagesbetrieb anbieten, haben noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen: zu wenige Kinder am Nachmittag. Das führt dazu, dass die Einrichtungen überlegen, das Ganztagsangebot einzustellen und stattdessen verlängerte Öffnungszeiten anzubieten.

Das würde, wie bei der Elternversammlung angesprochen wurde, gerade die Mütter treffen, die berufstätig sind und deren Kinder am Nachmittag die Einrichtung besuchen. Mehr als eine Überlegung sei es aber noch nicht. Angesprochen wurde auch die im kommenden Jahr anstehende Sanierung der Einrichtung. In deren Rahmen muss die Kita in Container umziehen. Wann dies der Fall ist, ist aber noch offen. Bürgermeister Martin Numberger nannte Ostern als möglichen Termin. Winter betonte, dass die Eltern frühzeitig über eine mehrtägige, umzugsbedingte Schließung informiert würden.