Die Elfjährige bog am Dienstagabend, gegen 17.40 Uhr, von der Engener Straße auf einen Discounter-Parkplatz ein, als ihr Roller ins Schlingern geriet. Zu dieser Zeit wollte ein 54-jähriger Autofahrer mit einem Smart den Parkplatz verlassen, sah das auf dem Roller schlingernde Mädchen und blieb vorsichtshalber stehen.

Sanitäter versorgen die Wunden

In der Folge fuhr die Elfjährige laut Polizei mit dem Roller gegen den stehenden Smart und zog sich hierbei Kratzer und Schürfwunden zu, die durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Durch den Unfall entstand am Auto Schaden in Höhe von rund 500 Euro.