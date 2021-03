Laut Mitteilung der Polizei war ein Elektroauto in Brand geraten. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf ein Wohnhaus, neben dem das Auto parkte. Insgesamt entstand an Auto und Gebäude ein Schaden von rund 130.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Angaben zur Brandentstehung machen können, sich bei der Kriminalpolizei in Tuttlingen unter 07461/9410 zu melden.