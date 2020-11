Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am morgigen Dienstag in der Wildtalstraße Radmila und Nedjiljko Karlas. Seit 49 Jahren ist Deutschland für das Ehepaar die neue Heimat geworden. Nedjiljko Karlas wurde wie seine Ehefrau in Bosnien geboren. Er erblickte am 19. April 1949 das Licht der Welt und wuchs mit vier Geschwistern auf. Nach dem Schulbesuch lernte er Maurer. Radmila Karlas geborene Vukovic wurde am 23. September 1952 geboren. Sie wuchs mit drei Geschwistern auf. Nach dem Schulbesuch arbeitete sie in der Landwirtschaft.

Schon im jungen Alter lernte sich das Paar kennen und lieben und heiratete dann am 2. November 1970. Ein Jahr später kamen sie nach Deutschland als Gastarbeiter und sind seitdem geblieben und Geisinger geworden. Nedjiljko Karlas arbeitete zwei Jahre auf der Autobahnbaustelle und ab 1973 bis zum Eintritt in den Rentenstand vor sieben Jahre bei der Firma Uhrig in Geisingen.

Dem Paar wurde 1972 ein Sohn geschenkt, 1978 eine Tochter. Ab 1973 bis zur frühzeitigen Rente aus gesundheitlichen Gründen vor 20 Jahren arbeitete sie in der Fachklinik Sonnenhalde in Donaueschingen, zuerst im Speisesaal und anschließend im Zimmerservice.

Wenn auch beide gesundheitlich etwas angeschlagen sind, sind beide mit ihrem Leben zufrieden. Dem Jubelpaar gratulieren zum heutigen Fest neben der Tochter und dem Sohn auch vier Enkel.