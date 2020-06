Unbekannte schlugen an dem sich im Ortskern beim Ochsenbrunnen befindlichen Wohngebäude eine Glasscheibe an der Eingangstüre ein und verschafften sich nach der Entriegelung der Haustüre Zutritt in das Gebäude. Dort entwendeten sie ein schwarz lackiertes Herrenmountainbike der Marke Bianchi im Wert von etwa 300 Euro. Der an der Haustüre verursachte Schaden beträgt laut einer Mitteilung der Polizei etwa 500 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter der Nummer 07462/94640 zu melden.