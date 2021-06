von Thomas Schröter

Gleich zwei Vorhaben, mit denen die Infrastruktur in den Bereichen Tourismus und Nahversorgung in der Region Geisingen eine Aufwertung erfährt, hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung jeweils einen großen Schritt weitergebracht.

Da ist zum einen das touristische Projekt „Ferien auf dem Bauernhof“, das ein landwirtschaftlicher Betrieb im Ortsteil Gutmadingen auf die Schiene gesetzt hat und für das der Bebauungsplan jetzt in die Offenlage gehen kann.

Fraktionsübergreifende Zustimmungen

Und zum anderen die Ausweisung eines Sondergebiets im Bereich „Kleine Breite“, mit der im Zuge einer Änderung des Bebauungsplans die baurechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass der in diesem Gebiet bereits angesiedelte Lebensmittelmarkt seine Neubau- und Erweiterungspläne auf gesicherter Grundlage umsetzen kann.

Der Gemeinderat steht fraktionsübergreifend hinter beiden Vorhaben. Was einer ganzen Reihe an Stadträten jedoch übel aufgestoßen ist, ist der administrative Aufwand, den die Stadt und die beiden Vorhabensträger treiben müssen. Insbesondere, was das Bebauungsplanverfahren „Ferien auf dem Bauernhof“ anbelangt, kochte Kritik hoch.

Auf einem rund 0,46 Hektar großen Gebiet, das auf der südöstlichen Seite Gutmadingens zirka hundert Meter außerhalb des Ortsrandes liegt, plant ein einheimischer landwirtschaftlicher Betrieb eine Ferienanlage mit bis zu sechs Ferienhäusern. Das Areal liegt etwa 500 Meter vom Donauradweg entfernt und soll von der Ortsmitte aus nach Süden über die Waldstraße erschlossen werden.

Schon der Umstand, dass das Landratsamt Tuttlingen ungeachtet der Privilegierung landwirtschaftlicher Betriebe auf der Aufstellung eines Bebauungsplans bestanden hatte, hatte seinerzeit im Gemeinderat für Unmut gesorgt.

„Wir verwalten uns noch zu Tode“

„Nichts gegen Natur- und Umweltschutz, ganz im Gegenteil. Aber der Aufwand, der hier betrieben werden muss, ist einfach unglaublich. Wir verwalten uns noch zu Tode“, echauffierte sich CDU-Fraktionssprecher Christoph Moriz angesichts des Umwelt- und Naturschutzpakets, das – nicht zuletzt aufgrund von Einwänden der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt – abgearbeitet werden muss.

Ähnlich beurteilte FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug die Lage: „Die geltend gemachten Naturschutzbelange sind jenseits von Gut und Böse“, stellte er fest.

Edeka kann wohl bald mit Modernisierung starten

In ruhigerem Fahrwasser verläuft dagegen die Änderung des Bebauungsplans „Kleine Breite“. Neben der Ausweisung eines Sondergebietes für den Lebensmittelmarkt geht es darum, die Abweichungen zwischen der bisher im Bebauungsplan ausgewiesenen Nutzung und der tatsächlichen Situation anzugleichen. Was reale Abweichungen von den bisherigen Planvorgaben anbelangt, sind beispielsweise in Privatbesitz befindliche Grundstücke als öffentliche Verkehrsfläche definiert.

Das Gebiet ist zirka 21 Hektar groß und wird im Norden durch die Autobahn A 81, im Süden und Westen durch die Hauptstraße beziehungsweise die Kreisstraße und im Osten durch den Scheibenstuhlweg, die Stadtgraben- und die Krankenhausstraße abgegrenzt.