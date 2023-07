Die Pfarrkirche St. Marien ist noch bis zum morgigen Freitag gesperrt. In der Kirche herrscht akute Lebensgefahr – nicht wegen Schäden am Bauwerk, sondern wegen des Einsatzes von Giftgas, um dem Holzwurm den Garaus zu machen.

Der Einsatz erfolgt legal zur Erhaltung der Kirche und vor allem der Orgel. Diese soll nämlich saniert werden, hat aber neben vielen Schäden an der Konstruktion auch viele Bewohner in Form der Nagekäfer. Aus diesem Grund ist eine Spezialfirma angerückt: das Unternehmen Binker Materialschutz aus Lauf. Schon seit Jahren wird in Kirchen-Hausen die Sanierung der Orgel der Pfarrkirche St. Marien diskutiert und geplant. Bei der letzten Kirchensanierung war dann für die Orgelsanierung kein Geld mehr vorhanden. Da der Zustand der Orgel immer schlechter wurde – Organist Tobias Hilbert spricht sogar von Sträflingsarbeit an dem Instrument – wurde nun die Orgelsanierung auf den Weg gebracht.

Doch die Orgel hat eben auch einen massiven Holzwurmbefall, wie im übrigen auch viele andere Holzteile im Innenraum der Kirche. Ein Ausbau der Orgel, die Wurmbehandlung in der Werkstatt vor der Überholung bringe nichts, wie Tobias Hilbert und Judith Wehinger vom Pfarrgemeindeteam bei einer Führung betonten. In der Kirche ist buchstäblich der Wurm drin und würde die Orgel langfristig wieder befallen. Oder man behandelt die Orgel in der Werkstatt und die Kirche getrennt – zweimal Kosten also.

Also fiel die Entscheidung für den Giftgaseinsatz. Die Kirche wurde am Montag abgedichtet. Alle Fenster, Türen, Öffnungen und so weiter, wurden von außen mit luftdichter Folie abgeklebt, die Zuleitungen gelegt. In einem speziellen Verfahren wurde vor dem Einblasen des Gases noch der geringe Anteil von Säuren und Säureanhydriden entzogen, die an elektronischen Bestandteilen oder entsprechenden Metall-Legierungen Schäden anrichten könnten. Am Dienstag begann das Einblasen des Gases. Sulfuryldifluorid lautet dessen Name. Ein Giftgas, das sowohl Holzwürmer als auch Eier und Puppen abtötet, aber weder krebserregend noch ozonschädigend ist.

Vom Pfarrgemeindeteam kam der Vorschlag, gegen einen Obolus holzwurmhaltige Möbel und Gegenstände bei der Aktion mit behandeln zu lassen. Einige Interessenten, nicht nur aus der Region, nutzten diese Gelegenheit und lieferten Schränke, Bilder oder Figuren an. Der Einsatz ist ab dem morgigen Freitag beendet, das Gasgemisch wird mit Gebläsen aus der Kirche entfernt. Dann können die Leute ihre Gegenstände auch wieder abholen und letztlich kann nun auch die Orgel ausgebaut und saniert werden.