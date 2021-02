von Thomas Schröter

Eine solches kleines Infozentrum beschloss der Gemeinderat einstimmig bei seiner jüngsten Sitzung.

Was die Gestaltung der Naturpark-Infopoints anbelangt, folgt das Vorhaben einem einheitlichen Modell unter der Bezeichnung „Landschafts-Welle“. Es ist, wie Bürgermeister Martin Numberger erläuterte, optisch inspiriert vom schwungvollen Verlauf der Donau und den sie umgebenden Landschaftsformen. Die Infopoints sollen einen kommunikativen und gleichzeitig geschützten Treffpunkt entstehen lassen, der mit seiner Holzbauweise auch gut in die Region passt. Das Infopoint-Modell sehe nur einige wenige Grundelemente vor, so dass örtliche Varianten möglich sind, ohne den gedanklichen Überbau zu verlassen.

Die Gesamtkosten für einen solchen Infopoint belaufen sich ersten Schätzungen zufolge inklusive Bodenplatte auf rund 86 000 bis rund 92 000 Euro. Nach Abzug diverser Förderungen verbleibe bei der jeweiligen Kommune ein Eigenanteil von rund 21 000 bis rund 24 000 Euro, ging der Bürgermeister auf die finanzielle Seite des Vorhabens ein.

Bauhof kann Eigenanteil senken

Dieser Eigenteil könne allerdings durch Eigenleistungen des städtischen Bauhofs gesenkt werden, insbesondere mit Blick auf die Erstellung der Bodenplatte. Geisingen sei, betonte Numberger, die erste Stadt an der Donau und die erste Kommune des Naturparks Obere Donau. Ein Infopoint am „Tor“ des Naturparks würde zur Aufwertung des Naturparks beitragen und auch touristische Aspekte bedienen, meinte der Bürgermeister.

Standort ist noch offen

Beim Gemeinderat stieß der Vorschlag, in der Region Geisingen einen solchen Naturpark-Infopoint zu realisieren auf Wohlwollen, das Gremium traf einstimmig eine positive Grundsatzentscheidung. Noch nicht festgelegt hat das Stadtparlament, an welchem Standort genau der Geisinger Infopoint errichtet werden soll. Darüber wird der Gemeinderat gesondert beratschlagen und entscheiden. Der Naturpark Obere Donau erstreckt sich auf einer Fläche von rund 1500 Quadratkilometern entlang des Durchbruchtals der Donau, ihm gehören 56 Gemeinden in den vier Landkreisen Sigmaringen, Tuttlingen, Zollernalbkreis und Biberach an.