von Thomas Schröter

Ob in der Vereinswelt, im sportlichen, musikalischen, sozialen oder kulturellen Bereich, bei der Feuerwehr, in der Kommunalpolitik oder als Blutspender: Ohne ehrenamtliches Engagement würden die Lebensqualität und das Zusammenleben gerade im ländlichen Raum veröden. Grund genug für die Stadt Geisingen, beim Tag des Ehrenamts in der Stadthalle ehrenamtlich Aktive für ihren besonders ausgeprägten und erfolgreichen Einsatz für die Allgemeinheit auszuzeichnen.

Baustein der Lebensqualität

Wie Bürgermeister Martin Numberger bei der mittlerweile 24. Auflage dieser Veranstaltung betonte, sind die vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten ein wesentlicher Baustein für die Lebensqualität, die eine Kommune ihren Bürgern bietet. In der Region Geisingen sei, freute sich Numberger, dieses Netzwerk aus vielfältig Engagierten besonders ausgeprägt.

Gut besucht, aber nicht zum Bersten voll, war die Stadthalle Geisingen beim Tag des Ehrenamtes, der dieses Jahr seine 24. Auflage erlebte. | Bild: Schröter, Thomas

„Sie alle, die heute geehrt werden, stehen stellvertretend für alle Ehrenamtlichem in der Geisingen, die mit großer Einsatzbereitschaft einen ganz beträchtlichen Teil Ihrer Zeit opfern und diese Arbeit unentgeltlich leisten. Das ist in einer Zeit, in der der Wert der Arbeit sich nach ihrem Lohn bestimmt, ein ganz wichtiger Aspekt der ehrenamtlichen Arbeit“, erklärte Martin Numberger.

Mit der Verdienstmedaille in Gold der Stadt Geisingen zeichnete der Bürgermeister Michael Breinlinger aus, der von 1990 bis 2021 über 30 Jahre lang ehrenamtlich als Bereitschaftsarzt des DRK-Ortsvereins Geisingen tätig gewesen ist und sich, wie Martin Numberger unterstrich, in dieser Funktion um die Aus- und Weiterbildung des DRK-Bereitschaftsteams verdient gemacht habe.

„Ihre Vorträge und die anschließenden Diskussionen vermittelten den Rotkreuzlern viel Fachwissen, aber auch Motivation. Auch bei zahlreichen öffentlichen Dienstabenden haben Sie sich als fachkundiger Referent zur Verfügung gestellt und die Bevölkerung über vielfältige medizinische Themen informiert“, wandte sich der Bürgermeister an den Arzt.

Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgte des Jugendblasorchester der Stadtmusik Geisingen unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Rudolf Barth. | Bild: Schröter, Thomas

Mit Bernd Wullich und Karl Cech erhielten zwei Feuerwehrleute, die über Jahrzehnte besonders großes Engagement an den Tag gelegt hatten, die Verdienstmedaille in Silber. Bernd Wullich habe, führte Numberger aus, seit seinem Eintritt in den Kreis der aktiven Feuerwehrleute im Jahr 1988 viel Zeit und Energie für feuerwehrspezifische Weiterbildungen aufgewandt. Ganz besonders hervorgetan habe er von 1997 bis 2022 in seiner 25-jährigen Dienstzeit als Kommandant der Feuerwehrabteilung Gutmadingen.

Karl Cech startete seinen ehrenamtlichen Dienst als aktiver Feuerwehrmann 1981, war von 1989 bis 2018 stellvertretender Kommandant der Abteilungswehr Geisingen und von 2018 bis 2021 Abteilungskommandant. Zudem wirkte er von 2018 bis 2019 als kommissarischer Gesamtkommandant und übernahm anschließend bis 2021 das Amt des Gesamtkommandanten. Als Ausbilder für den Landkreis Tuttlingen habe Karl Cech in der Zeit von 1997 bis 2022 für die Qualifizierung Hunderter junger Feuerwehrleute verantwortlich gezeichnet.

1946 dem Orchester beigetreten

Ehrungen im Namen der Stadt sprach Bürgermeister Numberger zudem an Reinhart Speck und Timo Birk aus. Speck ist seit 75 Jahren aktives Mitglied des Musikvereins Polyhymnia Leipferdingen, er ist dem Blasorchester 1946 beigetreten. Der Musiker wirkte seither nicht nur im Orchester mit, sondern hatte auch weitere Ämter und Funktionen inne, darunter von 1949 bis 1950 als Vereinsdiener, von 1984 bis 2000 als aktives Ausschussmitglied. Zudem agierte das Ehrenmitglied des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee und des Musikvereins Polyhymnia neun Jahre lang als Ausbilder an der Trompete.

Profikarriere fest im Blick

Der Fußballer Timo Birk spielte seit 2015 für den SC Freiburg in den höchstmöglichen Jugendligen, darunter in der vergangen Saison in der U-19-Bundesliga und in den beiden vorangegangenen Spielzeiten in der U-17-Bundesliga. Aktuell spielt Birk beim 1. FC Magdeburg. „Timo Birk hat sein Ziel, Bundesliga-Profi zu werden, fest im Blick, bleibt aber auch seinem Heimatverein SG Kirchen-Hausen als ehemaliger Bambini-, F- und E-Jugendspieler verbunden“, betonte Bürgermeister Numberger.

Show-Einlage Eine Show-Einlage darf beim Geisinger Tag des Ehrenamtes nicht fehlen. Diesen Part übernahm bei der diesjährigen Auflage der Entertainer Andreas Hartmann. Das mehrfach zum Künstler des Jahres ausgezeichnete Show-Multi-Talent wusste in der Geisinger Stadthalle als verblüffender Zauberkünstler, Gedankenleser, und witziger Bauchredner zu begeistern, der sein Publikum aktiv in seine Kunststücke einbindet. Andreas Hartmann gilt als ausgewiesener Experte für Körpersprache, auch diesen Aspekt stellte er bei seinem Auftritt in Geisingen unter Beweis.

Für die musikalische Untermalung der gut besuchten Veranstaltung in der Stadthalle Geisingen sorgte das Jugendorchester der Stadtmusik Geisingen unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Rudolf Barth. Für seine Darbietungen erntete der jugendliche Klangkörper großen Applaus.