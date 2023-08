Gut drei Monate wurde an der Fundamentplatte gearbeitet, nun geht es beim Neubau des Edeka-Marktes in Geisingen in die Höhe. Ende April war Spatenstich, nachdem der alte Markt bereits abgerissen worden war.

Mit dem Abbruch wurde Anfang März begonnen. Auf dem nordwestlichen Bauplatz, der an das Grundstück der ehemaligen Glaserei Tritschler angrenzt, wurden anschließend Kampfmittelerkundungen durchgeführt. Gefunden wurden dabei lediglich eine alte gusseiserne Wasserleitung und einige Basaltfindlinge. Nach vielen Bohrgründungen konnte es dann losgehen: die Erdarbeiten und dann die Schalungsarbeiten konnten beginnen. Tonnenweise wurde Baustahl für die Fundamentplatte verlegt, und an einem Wochenende fuhren ununterbrochen Betonmischer an und brachten den Beton zur Baustelle. Mit zwei großen Pumpen wurde dieser an die richtige Stelle gepumpt und dann verdichtet.

Diese aufwändigen Arbeiten sind der Grundstock für den weiteren Ausbau. Die Baufirma hat nun Handwerkerferien, dennoch geht es auf der Baustelle weiter. Nun geht es in die Höhe. Rund um den künftigen Neubau wird aktuell das Gerüst aufgebaut, die Außenwände werden dann als nächster Schritt errichtet. Die Stahlbetonstützen werden erstellt, dann das Mauerwerk hochgezogen.

Der neue Edeka-Markt hat künftig eine Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern, 250 Quadratmeter mehr als der alte Markt. Daneben gibt es künftig noch ein Bistro und eine Bäckerei mit 160 Quadratmetern sowie Nebenflächen von 1130 Quadratmetern. Außerdem entsteht am Standort Geisingen die Verwaltung für das Personal der acht Märkte der Betreiber-Familien Milkau. Im Mai 2024 soll der Markt fertig sein. „Wir sind vier Wochen vor dem Zeitplan“, betont Holger Milkau. Wenn alles so weiterläuft, kann in diesem Jahr noch der Fliesenboden verlegt werden. Milkau ist zuversichtlich, den Mai einhalten zu können, vielleicht eröffnet der Markt auch etwas früher. Der umfangreiche Innenausbau brauche aber Zeit.