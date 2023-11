Auf Einladung des Frauentreffs Aulfingen lief das Duo „Laktosefrei“ in der Festhalle Aulfingen zur Hochform auf. Norbert Staller und Bernfried Häßler begeisterten mit selbstverfasstem Liedgut die Gäste, die sich köstlich lachend und lautstark mitsingend amüsierten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Duo Laktosefrei sang über alles, über das sonst keiner singt. Die Musiker brachten manche Widrigkeiten des Lebens und des Alltags in ihren Texten zur Sprache. Liebeslieder hatten sie nicht im Gepäck. Stattdessen nahmen sie wichtige Alltagsgegenstände wie den Kugelschreiber kreativ auf die Schippe. Die Zuhörer wurden animiert, mitzusingen, was den Künstlern sofort auch gelang. Zwischen den Musikstücken wurde mit Witz auf den nächsten Titel hingeführt. Langeweile kam laut der Presseinformation nicht auf. Mit verschiedenen Kopfbedeckungen reiste das Duo musikalisch um die Welt: Zur Versammlung der Gipserinnung nach Frankreich ins Moulin Rouge, in die Karibik und auch nach Italien, wo es „nix Amore“, aber viel Gelächter gab.

Xavier Naidoos Song „Dieser Weg wird kein leichter sein“ wurde mit dem beschwerlichen Weg zweier Schnecken verglichen, die über die Autobahn schleichen. Zum Lied „Let it bi“ fiel den Künstlern manche Situation ein, zu der dann das Publikum lauthals „loss es sii“ mitsingen konnte.

Hilfreich war dabei, dass Etliches, obwohl eindeutig Eigenproduktion, doch recht bekannt anmutete. So wurde etwa aus Joe Dassins „Oh Champs Élysées“ in Aulfingen dann „Oh, strickä wär schee“. Bei Katja Ebsteins Song „Wunder gibt es immer wieder“ wurden die Autofahrkünste der Frauen belächelt. Das Publikum forderte mit tosendem Applaus Zugaben, die das Duo trotz vorgerückter Stunde noch nachreichte.