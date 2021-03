Mit Ausnahme der Blutspendetermine war es seit einem Jahr ruhig innerhalb der DRK-Bereitschaft Geisingen – keine größeren Festveranstaltungen, bei denen das DRK vor Ort Dienst hatte. Seit einem Jahr geht das so, kein oder kaum ein Dienstabend, und wenn, dann mit entsprechenden Abständen. Die zweite Corona-Welle sorgt nun aber für Arbeit für die Mitglieder der Geisinger Bereitschaft. Die Stadtverwaltung hat Anfang des Jahres älteren und alleinstehenden Einwohnern angeboten, sich für sie um einen Impftermin mit dem Corona-Impfstoff zu kümmern.

Alleinstehende Senioren sind mit den Anmeldemodalitäten oft überfordert. Dazu gehört auch, dass die betroffenen Personen, sofern sie niemand in der Familie haben oder auch nicht mehr selbst zu den Impfzentren fahren können, zum Impftermin befördert werden. Was lag da nahe, als beim DRK nachzufragen, und von dort kam Anfang des Jahres dann auch umgehend die Zusage, diese Fahrten zu übernehmen. Nach und nach gab es dann Impftermine.

Begleitung ab der Haustüre und wieder dorthin zurück

Sonja Stepani von der Stadtverwaltung übernahm die Terminorganisation und meldete Termine an das DRK weiter. Bereitschaftsleiterin Kornelia Deutsch kann dann auf einige Mitglieder zurückgreifen, die sich für den Fahrdienst gemeldet haben.

Was den Fahrgästen auch noch zusätzliche Sicherheit bietet, ist die Begleitung ab der Haustüre und wieder dorthin zurück. Das Kreisimpfzentrum in Tuttlingen ist sehr gut organisiert. Trotzdem sind die Senioren froh, wenn sich schon jemand auskennt und sie begleitet. Nun hat das DRK Geisingen zusammen mit Immendingen auch die Vornahme der Schnelltests für bestimmte Gruppen aus der Bevölkerung aus Immendingen und Geisingen übernommen und hierfür Helfer geschult. Ferner bietet das Geisinger DRK auch einen Einkaufsservice für Senioren an, die aufgrund der Corona-Pandemie sich nicht trauen, selbst einzukaufen. Die Anmeldung hierfür erfolgt über den DRK-Kreisverband Tuttlingen.