Die Polizei spricht von einem Zeitraum zwischen Sonntag, 21. August und Montag, 29. August, in dem die Gartengeräte gestohlen wurden. In Summe erbeuteten die Diebe zwei Rasenmäher, zwei Freischneider, einen Aufsitzrasenmäher, einen Hochgrasmäher und einen Benzinkanister. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro.

Aufgrund der Größe des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Auto, eventuell mit Anhänger, oder einen Transporter benutzten. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe, oder den Verbleib der gestohlenen Maschinen nimmt der Polizeiposten Immendingen unter der Nummer 07462/94640 entgegen.