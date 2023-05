Die Aktiven des Musikvereins Kirchen-Hausen sind derzeit vielfältig im Einsatz. Am vergangenen Samstag wurde mit dem Aufbau des Festzeltes begonnen, am Sonntag nahm die Kapelle dann am Wertungsspiel in Geisingen teil und hatte nach der Siegerehrung natürlich noch einiges zum Feiern. Denn sie wurden beste Teilnehmer in der Kategorie 3 mit 90,1 Punkten und dem Prädikat ausgezeichnet.

Letzteres Prädikat will sich der Verein sicher auch am Sonntagabend verdient haben, wenn es um das Resümee der Organisation des Dorffestes geht. Man hat hier schon Routine, findet die Veranstaltung doch inzwischen bereits zum 46. Mal statt. Im Mai 1976 fand das erste Dorffest in der Ringstraße beim Lindenbaum beziehungsweise beim Pfarrhaus statt, später wurde das Fest immer größer und beliebter und wurde auf den Platz bei der Kirchtalhalle verlegt. Auch die Jubiläen des Vereins fanden jeweils am traditionellen Dorffesttermin beginnend mit dem Feiertag Christi Himmelfahrt statt; dem Vatertag, bei dem inzwischen Wanderer und Besucher aus nah und fern nach Kirchen-Hausen kommen.

Der Musikverein, beziehungsweise der Vorstand wie auch die Bläserjugend, haben immer neue Ideen für die Durchführung des Dorffestes. Bei Aufbau und Festbetrieb kann der Verein auf Mitglieder, Angehörige und die gesamte Dorfgemeinschaft bauen.

Vier Tage Festbetrieb bedarf einer großen Schar an Helfern. Und was gibt es in diesem Jahr neues? Am Samstagabend, 20. Mai, ab 20 Uhr steht „FlunkyBall“ an. Da müssen zwei Mannschaften gegeneinander antreten und mit einem Ball eine Flasche umwerfen, dann darf oder muss solange getrunken werden, bis die gegnerische Mannschaft die wieder aufgestellte Flasche umwirft.

Start des Festprogramms ist am Donnerstag, 18. Mai, ab 11 Uhr. Musikalische Unterhaltung gibt es durch die Gemeindemusikkapelle Immendingen sowie die Ramstaler am Spätnachmittag und Abend. Am Freitag, 19. Mai ist ab 19 Uhr der traditionelle Unterhaltungshabend mit den Donaumusikanten Gutmadingen, sowie den Musikvereinen aus Kommingen und Volkertshausen, sowie dem traditionellen und beliebten Wurstsalat all you can eat.

Am Samstag, 20. Mai, ist ab 20 Uhr der erwähnte Flunky-Samschtig mit Unterhaltung durch den DJ Jonas. Am Sonntag, 21. Mai, ist ab 11.30 Uhr der traditionelle Familientag mit Unterhaltung durch die Harmonie Gutmadingen, die Stadtkapelle Möhringen sowie die Bläserjugend Kirchen-Hausen. Für Kinder sind die Hüpfburg, Kinderschminken, Fahrten mit dem Feuerwehrauto und bei entsprechendem Wetter auch wieder Fahrten mit den Trikes der Trikefreunde Kirchen-Hausen auf dem Programm.