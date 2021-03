Was die Dirigenten von Musikverein und Chören betrifft, so hat die Raumschaft Geisingen derzeit ein mächtiges Problem. Drei Kirchenchöre und zwei Musikkapellen sind ohne Dirigent. Vor Ostern gäbe es normalerweise drei Konzerte, doch schon im letzten Jahr fielen die Konzerte coronabedingt aus. Geprobt und vorbereitet waren die Musiker auf die Konzerte, die dann kurzfristig abgesagt worden sind.

Vor einem Jahr war bei den Donaumusikanten klar, dass es das letzte Konzert mit Iris Hasenfratz sein wird. Der Verein hat dann mit Ehrendirigent Roland Burger im Sommer immer wieder geprobt, aber Auftritte fanden nicht statt. Der Verein begab sich auf Dirigentensuche, „aber für was will man denn proben“, betont die Vorsitzende Sonja Stepani. Ein Dirigent kostet bekanntlich auch Geld, aber es sind weder Probenbetrieb noch Auftritte möglich. Die Dirigentensuche wurde zwischenzeitlich auch auf Sparflamme gesetzt, man inseriert nicht mit kostenpflichten Anzeigen in entsprechenden Zeitschriften. Lediglich in den entsprechenden Foren sei die Suche noch aktiv, wie Sonja Stepani weiter ausführt.

So wird es auch beim Musikverein Kirchen-Hausen gesehen, dort hat Dirigent Ferenc Guti mit dem Beginn der Pandemie und dem Verbot von Musikproben sein Amt zur Verfügung gestellt. Er hat nur von der Musik gelebt und mehrere Kapellen dirigiert. Er hat eine feste Anstellung erhalten, was er gerade für die finanzielle Absicherung seiner Familie als zukunftsfähiger ansieht. Es sei für Guti und für den Verein ein schwerer Schritt gewesen, so Jeanette Marquardt kürzlich bei der Generalversammlung. Die Suche nach einem Nachfolger wurde gleich gestartet, ruht aber derzeit aus den gleichen Gründen wie bei den Donaumusikanten.

Ohne Aussicht auf Proben und Auftritte mache das keinen Sinn. Man habe immer wieder geprobt, im Freien, in der Halle oder auch in der Halle von Artur Honold. Und auf entsprechende Inserate und die Suche hätten sich einige Interessenten gemeldet, es fanden auch drei Probedirigate statt, aber leider war niemand dabei, der die Aktiven überzeugen konnte. Der Verein hat noch einige Dirigenten und Vizedirigenten, ganz vorne Ehrendirigent Andreas Honold. Die Musikvereine haben allesamt entsprechende Hygienekonzepte und können sofort wieder loslegen, wenn es erlaubt ist. Dann wird auch die Dirigentensuche wieder intensiviert.

Kein Proben und keine Auftritte haben derzeit auch die Kirchenchöre. Geisingen und Gutmadingen probten schon eine geraume Zeit miteinander und sind auch gemeinsam auftreten, nachdem der Geisinger Chor ohne Dirigentin dastand. Der gemeinsame Chor Geisingen/Gutmadingen ist aber inzwischen ebenfalls ohne Dirigent, nachdem Elke Ringwald-Speck zum Jahresende 2020 aus beruflichen Gründen gekündigt hat. Beide Chöre suchen Nachfolger. Die Suche sei ohne Proben und Auftritte sehr schwierig, wie Heidrun Münzer von Gutmadingen und Gudrun Buss vom Geisinger Chor berichten. Der dritte Chor ohne Leitung ist der Kirchenchor Leipferdingen, der ebenfalls nach einem Nachfolger sucht, so Sandra Speck vom Vorstandsteam.