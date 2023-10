Unbekannte Täter haben Baumaterial im Wert von rund 2000 Euro von einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Kramer-Straße in Gutmadingen gestohlen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Zwölf Rollen Armierungsgewebe, eine halbe Palette Armierungsmörtel sowie rund 50 Eckwinkel-Schienen sollen sie einkassiert haben.

Den Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen Dienstag, 17. Oktober, 17.45 Uhr und Mittwoch, 18. Oktober, 7 Uhr, an. Für den Abtransport des Baumaterials müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben.

Die Polizei Immendingen hat Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet und nimmt unter 07462 94640 sachdienliche Hinweise entgegen.