Wichtig ist allen die Einhaltung von coronabedingten Hygieneauflagen. Mund/Nasenschutz und Abstände, je nach Auflagen der Behörden auch unter Umständen eine Höchstzahl an Besuchern in den Räumen. Und auch auf etwas was zu solchen Weihnachtsaktionen mit dazu gehört, müssen die Besucher verzichten: einen Punsch oder Glühwein.