Geisingen vor 1 Stunde

Die Pedale verwechselt: 21-Jähriger landet mit nagelneuem BMW X 5 im Schaufenster einer Geisinger Tankstelle

Verhängnisvoller Fahrfehler am Samstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr. Ein junger Mann legte direkt nach dem Erwerb des SUV einen Stopp an einer Tankstelle. Was dann passierte, entwickelte sich laut Einschätzung der Polizei aus einer Verwechslung von Brems- und Gaspedal.