Der Dialog mit den Einwohnern ist den Kommunalpolitikern in der Region Geisingen wichtig. Seien es von offizieller Seite die Bürgerversammlungen oder auch die Sprechstunden der Ortsvorsteher und des Bürgermeisters.

Derzeit sind die Rathäuser aber aufgrund der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen, was jedoch nicht bedeutet, dass die Bürger ihre Probleme und Anregungen nicht beim Bürgermeister oder den Ortsvorstehern vorbringen können. Nur eben nicht persönlich, sondern telefonisch oder über verschiedene andere Kanäle.

Hoffnungen ruhen auf Sommer und Herbst

Eine der ersten kommunalen Informationsveranstaltungen und Austauschmöglichkeiten ist die Gmond in Leipferdingen in den ersten Tagen des neuen Jahres. Diese fand in diesem Jahr virtuell statt. Die Veranstaltung kommt zwar an, aber sie ersetzt eben nicht das Zusammenkommen im Sitzungssaal des Rathauses oder im Nebenzimmer im Kreuz.

Geisingen Bauhof schafft in Leipferdingen neue Unterkünfte für Fledermäuse Das könnte Sie auch interessieren

Die anderen drei Ortsteile hatten solche Sitzungen noch nie, dafür aber Bürgerversammlungen, die im Übrigen auch in Leipferdingen im Herbst in früheren Jahren durchgeführt wurden. Im letzten Jahr fand aufgrund der Pandemie nirgendwo eine solche Bürgerversammlung statt.

Keine virtuellen Versammlungen

Und man wolle eine solche nun auch nicht virtuell durchführen, wie die Ortsvorsteher Norbert Weber aus Gutmadingen, Christoph Moriz aus Kirchen-Hausen und Heike Theuerkauf aus Aulfingen betonten. Man hoffe stattdessen auf den Sommer und Herbst und könnte sich auch vorstellen, dann eine Versammlung gegebenenfalls unter Auflagen im Freien zu veranstalten.

Geisingen Kein Wasser wegen gigantischem Rohrbruch: In Aulfingen verschwinden 70 Liter pro Sekunde durch ein Leck Das könnte Sie auch interessieren

Geisingen hat indessen schon seit zwei Jahrzehnten zu keinem Bürgerdialog mehr in Form einer Bürgerversammlung mehr eingeladen. Der Wunsch der meisten Gemeinderäte, aber auch von Bürgermeister Martin Numberger, eine solche Veranstaltung wieder anbieten zu können, wurde durch das Coronavirus im vergangenen Jahr zunichte gemacht. Ob es in diesem Jahr möglich ist, muss sich noch zeigen. Auf der Agenda steht eine Bürgerversammlung bei den Kommunalpolitikern in Geisingen auf jeden Fall.