Die Stadt Geisingen hat einen neuen Bauhofleiter. Simon Glunk (32) aus Gutmadingen wurde vom Gemeinderat im vergangenen Jahr zum Nachfolger von Karl Cech gewählt. Cech war seit 27 Jahren bei der Stadt im Bauhof beschäftigt und leitete ihn 20 Jahre lang. Er ist seit dem Jahreswechsel im Ruhestand, derzeit aber nahezu noch täglich im Bauhof und arbeitet seinen Nachfolger ein. Simon Glunk ist froh, dass ihm sein Vorgänger noch sowohl die Gemarkung als auch viele Einzelheiten zeigt und erklärt. Simon Glunk, stammt aus Gutmadingen und wohnt derzeit im Tengener Ortsteil Büßlingen. Glunk plant in Gutmadingen den Bau eines Eigenheimes und will mit Frau und Kind wieder in die Heimat zurück. Simon Glunk ist gelernter Forstwirt und Groß- und Einzelhandelskaufmann.

Bürgermeister Martin Numberger war an einem der ersten Arbeitstage des neuen Leiters im Bauhof am Amtenstieg und wünschte dem neuen Mitarbeiter viel Erfolg und Freude bei der Einarbeitung. Er dankte auch Karl Cech für seine jahrelange Tätigkeit. Dieser versprach sowohl dem Bürgermeister wie auch seinem Nachfolger, immer für Fragen da zu sein.

Im Winter ist mehr Zeit für die Einarbeitung

„Von heute auf morgen kann keiner die Einzelheiten der gesamten Gemarkung kennen“, stellt Simon Glunk fest. Er bereut es nicht, seine Arbeitsstelle bei einem Baustoffhändler in führender Position aufgegeben und eine neue Herausforderung übernommen zu haben, wie er betont. Vieles ist ein Aushängeschild in der Region, seien es Straßen und Gehwege, Friedhöfe oder andere öffentliche Anlagen und Plätze. Da derzeit lediglich Winterdienst auf dem Arbeitsplan steht, kann er sich erstmal in die Materie einarbeiten.

Der Bauhof der Stadt Geisingen hat derzeit zehn Mitarbeiter. Die Gemarkung Geisingen hat eine Fläche von 73,74 Quadratkilometer. Sie ist, abgesehen von bewaldeten Gebieten, von einem umfangreichen Netz an Straßen durchkreuzt. Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen, Rad-, Geh- und Feldwege liegen in der Zuständigkeit der Stadt und damit des Bauhofes. Je nach Straßenbedeutung müssen diese auch im Winter geräumt und gestreut werden, die Verkehrssicherheit liegt bei der Stadt. Im Sommer kommen zahlreiche Grünanlagen dazu, sei es in der Kernstadt wie auch in den Stadtteilen, wobei einige Stadtteile wieder dazu übergegangen sind, sogenannte kleine Bauhöfe einzurichten. Stundenweise beschäftigte Einwohner kümmern sich um die Sauberkeit von öffentlichen Anlagen.

Das Wasser muss jederzeit sicher fließen

Doch zum Aufgabengebiet des Bauhofes gehört noch mehr. Da sind hunderte Kilometer Wasserleitungen und Kanäle für Regen- und Schmutzwasser, die öffentlichen Gewässer. Die Einwohner erwarten, dass aus dem Wasserhahn frisches Wasser läuft und andererseits das Abwasser abläuft. Sie erwarten, dass im Winter die Straßen gestreut sind, aber es können nicht alle gleichzeitig geräumt werden. Je nach Dringlichkeit werden die Straßen vom Schnee befreit. Dringlichkeit heißt: geologische Gefährdung (steile Straßen) oder entsprechende Frequentierung.

Der Bauhof ist auch für die Ortsdurchfahrten zuständig, hier hilft die Straßenbauverwaltung, in diesem Fall das Landratsamt, bei der Wahrnehmung der Aufgaben. Durch den Bauhof werden im Sommer auch die meisten Sportplätze gemäht, so wurde dies mit den jeweiligen Sportvereinen vereinbart. Und wenn Schule oder Kindergarten umziehen, wird der Bauhof angefordert. Repariert man heute noch ein Leck in der Wasserleitung, sind die Mitarbeiter morgen schon Umzugshelfer.